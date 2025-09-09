Hírlevél

Rendkívüli

Oroszország bejelentette: ez lehet a kulcs az ukrán háború lezárásához

Menczer Tamás

Magyar Péter emberei hazugságspirálba kerültek, nincs kiút

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
Menczer Tamás új videóban emlékeztetett a Tisza Párt vezetőinek botrányos kijelentéseire és belső dokumentumaira, amelyek brutális adóemelési terveket lepleznek le. Menczer szerint Tarr Zoltán és Dálnoki Áron saját szavaikkal árulták el, hogy Magyar Péterék titkolóznak, és tudatosan félrevezetik a választókat. „Nem mondhatják, hogy ezt a Fidesz találta ki, mert mindenki látja, hogy nem így van” – hangsúlyozta Menczer.
Menczer TamásTisza PártMagyar Péteradóemelés

Menczer Tamás legfrissebb videójában emlékeztetett: a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán saját szavaival vallotta be, hogy hazugságra építik politikájukat. „Ugye ott van Tarr ’választás után mindent lehet’ Zoltán, meg nem szabad elmondani mindent, mert akkor megbukunk” – idézte a kormánypárti politikus. Menczer szerint ez mindennél világosabban mutatja: a Tisza Párt tudatosan készül a választók megtévesztésére.

Menczer
Menczer Tamás

Menczer: A Tisza vergődik a saját hazugságai súlya alatt

A külügyi államtitkár videójában kitért Dálnoki Áronra is, aki az etyeki fórumon nyíltan elismerte, hogy Magyar Péterrel egyetértve titkolni kell a részleteket.

Ott van ez a Dálnoki ember, aki a saját szájával mondta el, hogy ’egyetértek Magyar Péterrel, nem szabad itt a részletekkel foglalkozni, mert akkor szétszednek és szétkapnak minket’”

– emlékeztetett Menczer.

Brutális adóemelési terv

Menczer Tamás hangsúlyozta: nem pusztán kijelentésekről van szó, hanem konkrét dokumentumokról, amelyek súlyos adóterheket ígérnek.

Ott van az a dokumentum, amiből kiderül, hogy bruttó 400 ezer fölött mindenkit megadóztatnak, de kegyetlen módon”

– fogalmazott a politikus. Ez a terv élesen szembemegy Magyar Péter hónapok óta ismételt adócsökkentési ígéreteivel.

Vergődés és hazugságspirál

Menczer szerint a Tisza Párt azért „vergődik”, mert most már saját embereik, saját szavaik és saját belső anyagaik cáfolják a nyilvánosság előtt hangoztatott állításaikat.

És hát emiatt vergődnek. Nem mondhatják, hogy bár mondják persze, hogy ezt a Fidesz találta ki, de mindenki látja, hogy nem így van”

– szögezte le.

A választók nem hagyják magukat becsapni

A videó üzenete egyértelmű: Magyar Péter és társai hiába próbálják eltagadni valódi terveiket, a nyilvánosságra került kijelentéseik és dokumentumaik önmagukban is leleplezőek. Menczer Tamás szerint a választók jól látják, hogy a Tisza Párt hiteltelen, és nem bízhatják rájuk az ország jövőjét.

 

