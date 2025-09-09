Magyar Péter emberei hazugságspirálba kerültek, nincs kiút

Menczer Tamás legfrissebb videójában emlékeztetett: a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán saját szavaival vallotta be, hogy hazugságra építik politikájukat. „Ugye ott van Tarr ’választás után mindent lehet’ Zoltán, meg nem szabad elmondani mindent, mert akkor megbukunk” – idézte a kormánypárti politikus. Menczer szerint ez mindennél világosabban mutatja: a Tisza Párt tudatosan készül a választók megtévesztésére.

Menczer Tamás

Menczer: A Tisza vergődik a saját hazugságai súlya alatt

A külügyi államtitkár videójában kitért Dálnoki Áronra is, aki az etyeki fórumon nyíltan elismerte, hogy Magyar Péterrel egyetértve titkolni kell a részleteket.

Ott van ez a Dálnoki ember, aki a saját szájával mondta el, hogy ’egyetértek Magyar Péterrel, nem szabad itt a részletekkel foglalkozni, mert akkor szétszednek és szétkapnak minket’”

– emlékeztetett Menczer.

Brutális adóemelési terv

Menczer Tamás hangsúlyozta: nem pusztán kijelentésekről van szó, hanem konkrét dokumentumokról, amelyek súlyos adóterheket ígérnek.

Ott van az a dokumentum, amiből kiderül, hogy bruttó 400 ezer fölött mindenkit megadóztatnak, de kegyetlen módon”

– fogalmazott a politikus. Ez a terv élesen szembemegy Magyar Péter hónapok óta ismételt adócsökkentési ígéreteivel.

Vergődés és hazugságspirál

Menczer szerint a Tisza Párt azért „vergődik”, mert most már saját embereik, saját szavaik és saját belső anyagaik cáfolják a nyilvánosság előtt hangoztatott állításaikat.

És hát emiatt vergődnek. Nem mondhatják, hogy bár mondják persze, hogy ezt a Fidesz találta ki, de mindenki látja, hogy nem így van”

– szögezte le.

A választók nem hagyják magukat becsapni

A videó üzenete egyértelmű: Magyar Péter és társai hiába próbálják eltagadni valódi terveiket, a nyilvánosságra került kijelentéseik és dokumentumaik önmagukban is leleplezőek. Menczer Tamás szerint a választók jól látják, hogy a Tisza Párt hiteltelen, és nem bízhatják rájuk az ország jövőjét.