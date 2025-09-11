Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló videón a Charlie Kirk elleni brutális merénylet

Tarr Zoltán

Menczer kemény üzenete: se a Tisza, se a Tisza-adó nem kell senkinek

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebookon reagált Tarr Zoltán, a Tisza Párt politikusának interjújára. Menczer bejegyzésében hangsúlyozta: szerinte a probléma nem az elhangzott magyarázatokkal van, hanem azzal, hogy a Tisza Párt olyan adót vezetne be, amelyet senki sem akar.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tarr ZoltánTisza-adóMenczer Tamás

A 444.hu hosszabb interjút közölt Tarr Zoltánnal, amelyben a politikus a párt álláspontját és terveit próbálta tisztázni. A beszélgetésben szóba került a Tisza-adó néven ismertté vált elképzelés is, amely a közbeszédben erősen megosztotta a nyilvánosságot. Erre reagált most Menczer Tamás.

Menczer
Menczer Tamás

Menczer üzenete: nem a szavakon múlik

Menczer Tamás a közösségi oldalán röviden és élesen reagált:

Nem az igazsággal van a baj, Zoltán! A Tisza-adóval van baj. Se a Tisza, se a Tisza-adó nem kell senkinek!” – írta.

A fideszes politikus ezzel egyértelművé tette, hogy a kormányoldal szerint a vita nem értelmezés kérdése, hanem egy konkrét politikai javaslat elutasítása.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!