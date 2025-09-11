Menczer kemény üzenete: se a Tisza, se a Tisza-adó nem kell senkinek

A 444.hu hosszabb interjút közölt Tarr Zoltánnal, amelyben a politikus a párt álláspontját és terveit próbálta tisztázni. A beszélgetésben szóba került a Tisza-adó néven ismertté vált elképzelés is, amely a közbeszédben erősen megosztotta a nyilvánosságot. Erre reagált most Menczer Tamás.

Menczer Tamás

Menczer üzenete: nem a szavakon múlik

Menczer Tamás a közösségi oldalán röviden és élesen reagált:

Nem az igazsággal van a baj, Zoltán! A Tisza-adóval van baj. Se a Tisza, se a Tisza-adó nem kell senkinek!” – írta.

A fideszes politikus ezzel egyértelművé tette, hogy a kormányoldal szerint a vita nem értelmezés kérdése, hanem egy konkrét politikai javaslat elutasítása.