Elmondhatatlanul nagy lejtmenetben van a Tisza

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint mindenki látja, hogy Magyar Péterék hazudtak, és mindenki látja azt is, hogy a Tisza-adó milyen károkat jelentene, mennyi pénzt venne el. Menczer Tarr Zoltánt „a választás után mindent lehet Zoltánnak” nevezte, és leszögezte: a Tisza-adóról már tudjuk, hogy az az egyik dolog, amiről nem szabad beszélniük – de vajon mi van még?

Mi van Ukrajnával, mi van a háborúval, mi van a többi brüsszeli kéréssel?”

– tette fel a kérdést Menczer Tamás. Úgy fogalmazott: az emberek egyre inkább látják, hogy hazudnak nekik, és mit akarnak valójában, úgyhogy a Tisza lejtmenete szerinte megállíthatatlan.