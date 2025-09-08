Hírlevél

Menczer Tamás

Elmondhatatlanul nagy lejtmenetben van a Tisza

Magyar Péter és a Tisza akkora lejtmenetben van, hogy az elmondhatatlan – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett videóban a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás hozzátette: „itt game over van, vége a dalnak”.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint mindenki látja, hogy Magyar Péterék hazudtak, és mindenki látja azt is, hogy a Tisza-adó milyen károkat jelentene, mennyi pénzt venne el. Menczer Tarr Zoltánt „a választás után mindent lehet Zoltánnak” nevezte, és leszögezte: a Tisza-adóról már tudjuk, hogy az az egyik dolog, amiről nem szabad beszélniük – de vajon mi van még? 

Mi van Ukrajnával, mi van a háborúval, mi van a többi brüsszeli kéréssel?”

tette fel a kérdést Menczer Tamás. Úgy fogalmazott: az emberek egyre inkább látják, hogy hazudnak nekik, és mit akarnak valójában, úgyhogy a Tisza lejtmenete szerinte megállíthatatlan.

 

