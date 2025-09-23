Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Ilaria Salis

Brüsszelben terroristát bújtatnak: megvédték Ilaria Salis mentelmi jogát

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Felfoghatatlan és felháborító” – így reagált Kovács Zoltán arra, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága nem vonta meg Ilaria Salis mentelmi jogát. A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Brüsszel ezzel legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust, és egy veszélyes bűnözőt bújtat, aki tájékoztatása szerint politikai meggyőződésből követett el erőszakos támadásokat Magyarországon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilaria SalisKovács ZoltánEurópai Parlament

„Felfoghatatlan és felháborító, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust. Az antifasiszta Ilaria Salis és elvtársai Magyarországra utaztak, azzal az előre eltervezett céllal, hogy embereket verjenek össze találomra a nyílt utcán, pusztán politikai meggyőződésből. Ez nem politikai ügy, hanem terrorizmus” – írta Facebook bejegyzésében Kovács Zoltán.

Ilaria Salis az antifa-támadások perében a Fővárosi Törvényszéken. Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet Fotó: Árpád Kurucz mentelmi jog
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága nem vonja meg Ilaria Salis, a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt európai parlamenti képviselője mentelmi jogát. Fotó:  Árpád Kurucz

Ilaria Salis olasz európai parlamenti képviselő, aki több mint egy évet töltött fogva Magyarországon, mielőtt megválasztották az Európai Parlamentbe. A 40 éves Salist 2023 februárjában tartóztatták le Budapesten. Ilaria Salis és szélsőbaloldali társai Budapest utcáin ártatlan járókelőkre támadtak, brutálisan összeverve őket, néhányukat szinte élettelen állapotban hagyva hátra. 

A legfrissebb információk szerint az Európai Parlament Jogi Bizottsága nem vonja meg Ilaria Salis, a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt európai parlamenti képviselője mentelmi jogát. A szavazás zárt ajtók mögött zajlott és pár percig tartott, 13 képviselő elutasította Salis mentelmi jogának megvonását, míg 12-en támogatták. Parlamenti források szerint két Európai Néppárt-képviselő szavazata döntött, de hogy kik voltak pontosan, az nem derült ki, mivel a szocialista és demokrata képviselőcsoport kérésére titkos szavazást tartottak.

Mentelmi jog: Brüsszelben antifasiszta terroristát bújtatnak 

A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Brüsszelben mindent elkövetnek, hogy Ilaria Salis megússza a felelősségre vonást. Ezzel nemcsak mentegetnek egy bűnözőt, hanem valójában egy antifasiszta terroristát bújtatnak, amikor fenntartják a mentelmi jogát.  

Nem felejtünk, és nem adjuk fel. Ilaria Salis egy veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye 

– zárta gondolatait a politikus.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!