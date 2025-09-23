Brüsszelben terroristát bújtatnak: megvédték Ilaria Salis mentelmi jogát

„Felfoghatatlan és felháborító, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust. Az antifasiszta Ilaria Salis és elvtársai Magyarországra utaztak, azzal az előre eltervezett céllal, hogy embereket verjenek össze találomra a nyílt utcán, pusztán politikai meggyőződésből. Ez nem politikai ügy, hanem terrorizmus” – írta Facebook bejegyzésében Kovács Zoltán.

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága nem vonja meg Ilaria Salis, a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt európai parlamenti képviselője mentelmi jogát. Fotó: Árpád Kurucz

Ilaria Salis olasz európai parlamenti képviselő, aki több mint egy évet töltött fogva Magyarországon, mielőtt megválasztották az Európai Parlamentbe. A 40 éves Salist 2023 februárjában tartóztatták le Budapesten. Ilaria Salis és szélsőbaloldali társai Budapest utcáin ártatlan járókelőkre támadtak, brutálisan összeverve őket, néhányukat szinte élettelen állapotban hagyva hátra.

A legfrissebb információk szerint az Európai Parlament Jogi Bizottsága nem vonja meg Ilaria Salis, a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt európai parlamenti képviselője mentelmi jogát. A szavazás zárt ajtók mögött zajlott és pár percig tartott, 13 képviselő elutasította Salis mentelmi jogának megvonását, míg 12-en támogatták. Parlamenti források szerint két Európai Néppárt-képviselő szavazata döntött, de hogy kik voltak pontosan, az nem derült ki, mivel a szocialista és demokrata képviselőcsoport kérésére titkos szavazást tartottak.

Mentelmi jog: Brüsszelben antifasiszta terroristát bújtatnak

A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Brüsszelben mindent elkövetnek, hogy Ilaria Salis megússza a felelősségre vonást. Ezzel nemcsak mentegetnek egy bűnözőt, hanem valójában egy antifasiszta terroristát bújtatnak, amikor fenntartják a mentelmi jogát.

Nem felejtünk, és nem adjuk fel. Ilaria Salis egy veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye

– zárta gondolatait a politikus.