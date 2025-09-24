Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij most tényleg megteszi? Erre vár mindenki

Magyar Péter

A mentelmi jog eltörléséről szónokolt, aztán a diszkóból mégis egyenesen Manfred Weberhez futott Magyar Péter

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Noha Magyar Péter sokáig azt harsogta, nem fog a mentelmi joga mögé bújni, végül a diszkóból mégis egyenesen Manfred Weberhez futott. A Tisza Párt elnökének szerepe ezzel végképp eldőlt: vagy engedelmeskedik gazdái akaratának, vagy kiadják a mentelmi jogát.
Magyar Pétermentelmi jogEurópai Bizottság

Kedden, zárt ülésen hozta meg döntését az EP jogi bizottsága, hogy felfüggesztik-e az európai parlamenti mentelmi jogát Magyar Péternek, ám elutasították ezt a kérést, és ezzel Brüsszel óvó kezei között maradhat a Tisza Párt elnöke. Deutsch Tamás szerint mivel Magyar Péter Brüsszel bábembere, ezért születhetett meg az EP jogi bizottságának hajmeresztő és egyben nonszensz döntése.

Magyar Péter EP-képviselőként a mentelmi joga mögé bújik (Fotó: AFP/Frederick Florin)

A felelősség helyett a mentelmi joga mögé bújik

Talán érdemes megemlékezni arról, hogy Magyar Péter 2024 tavaszán, az európai parlamenti és önkormányzati választásokat megelőző kampányban még élésen kritizálta a politikusok mentelmi jogát, és azt is kijelentette, hogy nem veszi fel az EP-mandátumot, nem akar élni ezzel a védettséggel.

  • Előbb Tamásiban egy fórumon mondta azt: „És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. Nyilván van Simonkáknak, Boldogoknak, társaiknak. […] Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük.”
  • Később pedig egy derecskei fórumon, május 6-án megerősítette a korábbi ígéretét, sőt azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát. „A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.”

Aztán végül mégis EP-képviselő lett és az élet úgy hozta, cseppet sem bánja a mentelmi jogát.

Mi is történt 2024 júniusában?

Magyar Péter diszkóbotrányának éjszakáján részegen kiskorú lányokat zaklatott, a lábuk között kúszott-mászott, és szexuális ajánlatokat tett nekik. A pártelnök itt nem állt meg, előbb az őt levideózó vendéget megfenyegette, majd meg is ütötte, ellopta a telefonját, végül a botrányos viselkedése miatt kidobták őt a tinipartyról, az ellopott telefont pedig a Dunába dobta.  

Polt Péter, legfőbb ügyész már korábban is igyekezett felhívnia a figyelmet arra, hogy Magyar Péterrel kapcsolatban köztörvényes bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja merült fel, ez teszi indokolttá a képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványt. 

Deutsch Tamás pedig egy évvel ezelőtt is rámutatott, Magyar Péter nem akar lemondani a mentelmi jogáról, mert így akarja elkerülni a köztörvényes bűncselekmény miatti felelősségre vonást. 

Ám úgy tűnik, hogy az európai parlamenti képviselő, a Tisza Párt elnöke mégis megússza a felelősségvállalást. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (R) Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

A fideszes EP-képviselő megjegyezte, Magyar Péter minden erejével azon dolgozott, hogy a bűncselekmény elkövetéséhez vezető diszkóbotrányának hullámai, és a politikai pozíciójával visszaélve elmenekülhessen a büntetőjogi felelősségre vonás elől. 

A diszkópolitikus így a buliból Manfred Weberhez menekült, ám a brüsszeli védelemért cserébe neki is adnia kell valamit, amelyek egyértelműen Magyarország érdekeivel ellentétesek.

A Tisza Párt elnöke hamar a gazdái kedvét kezdte keresni: miután Orbán Viktor miniszterelnök ismertette a soros magyar elnöksége terveit, a néppárti Ursula von der Leyen kapott szót. Az Európai Bizottság elnöke pedig – aki sokszor nem a szakpolitikai kérdésekre reagálva – éles politikai kritikákat fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben, valamint bejelentette, hogy tovább kell folytatni Ukrajna katonai és pénzügyi támogatását. Magyar Péter mindezt állva tapsolva fogadta.

A politikus azóta is engedelmeskedik, ha kell tapsol, máskor pedig a magyarok érdekeitől eltekintve dolgozik a rezsicsökkentés eltörlésén vagy az ukrán háborúba való bevonódáson.

 

