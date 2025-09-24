A mentelmi jog eltörléséről szónokolt, aztán a diszkóból mégis egyenesen Manfred Weberhez futott Magyar Péter

Kedden, zárt ülésen hozta meg döntését az EP jogi bizottsága, hogy felfüggesztik-e az európai parlamenti mentelmi jogát Magyar Péternek, ám elutasították ezt a kérést, és ezzel Brüsszel óvó kezei között maradhat a Tisza Párt elnöke. Deutsch Tamás szerint mivel Magyar Péter Brüsszel bábembere, ezért születhetett meg az EP jogi bizottságának hajmeresztő és egyben nonszensz döntése.

Magyar Péter EP-képviselőként a mentelmi joga mögé bújik (Fotó: AFP/Frederick Florin)

A felelősség helyett a mentelmi joga mögé bújik

Talán érdemes megemlékezni arról, hogy Magyar Péter 2024 tavaszán, az európai parlamenti és önkormányzati választásokat megelőző kampányban még élésen kritizálta a politikusok mentelmi jogát, és azt is kijelentette, hogy nem veszi fel az EP-mandátumot, nem akar élni ezzel a védettséggel.

Előbb Tamásiban egy fórumon mondta azt: „És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. Nyilván van Simonkáknak, Boldogoknak, társaiknak. […] Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük.”

Később pedig egy derecskei fórumon, május 6-án megerősítette a korábbi ígéretét, sőt azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát. „A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.”

Aztán végül mégis EP-képviselő lett és az élet úgy hozta, cseppet sem bánja a mentelmi jogát.

Mi is történt 2024 júniusában? Magyar Péter diszkóbotrányának éjszakáján részegen kiskorú lányokat zaklatott, a lábuk között kúszott-mászott, és szexuális ajánlatokat tett nekik. A pártelnök itt nem állt meg, előbb az őt levideózó vendéget megfenyegette, majd meg is ütötte, ellopta a telefonját, végül a botrányos viselkedése miatt kidobták őt a tinipartyról, az ellopott telefont pedig a Dunába dobta.

Polt Péter, legfőbb ügyész már korábban is igyekezett felhívnia a figyelmet arra, hogy Magyar Péterrel kapcsolatban köztörvényes bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja merült fel, ez teszi indokolttá a képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványt.

Deutsch Tamás pedig egy évvel ezelőtt is rámutatott, Magyar Péter nem akar lemondani a mentelmi jogáról, mert így akarja elkerülni a köztörvényes bűncselekmény miatti felelősségre vonást.

Ám úgy tűnik, hogy az európai parlamenti képviselő, a Tisza Párt elnöke mégis megússza a felelősségvállalást.