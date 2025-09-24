A mentelmi jog eltörléséről szónokolt, aztán a diszkóból mégis egyenesen Manfred Weberhez futott Magyar Péter

Kedden, zárt ülésen hozta meg döntését az EP jogi bizottsága, hogy felfüggesztik-e az európai parlamenti mentelmi jogát Magyar Péternek, ám elutasították ezt a kérést, és ezzel Brüsszel óvó kezei között maradhat a Tisza Párt elnöke. Deutsch Tamás szerint mivel Magyar Péter Brüsszel bábembere, ezért születhetett meg az EP jogi bizottságának hajmeresztő és egyben nonszensz döntése.
Talán érdemes megemlékezni arról, hogy Magyar Péter 2024 tavaszán, az európai parlamenti és önkormányzati választásokat megelőző kampányban még élésen kritizálta a politikusok mentelmi jogát, és azt is kijelentette, hogy nem veszi fel az EP-mandátumot, nem akar élni ezzel a védettséggel.
Aztán végül mégis EP-képviselő lett és az élet úgy hozta, cseppet sem bánja a mentelmi jogát.
Magyar Péter diszkóbotrányának éjszakáján részegen kiskorú lányokat zaklatott, a lábuk között kúszott-mászott, és szexuális ajánlatokat tett nekik. A pártelnök itt nem állt meg, előbb az őt levideózó vendéget megfenyegette, majd meg is ütötte, ellopta a telefonját, végül a botrányos viselkedése miatt kidobták őt a tinipartyról, az ellopott telefont pedig a Dunába dobta.
Polt Péter, legfőbb ügyész már korábban is igyekezett felhívnia a figyelmet arra, hogy Magyar Péterrel kapcsolatban köztörvényes bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja merült fel, ez teszi indokolttá a képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványt.
Deutsch Tamás pedig egy évvel ezelőtt is rámutatott, Magyar Péter nem akar lemondani a mentelmi jogáról, mert így akarja elkerülni a köztörvényes bűncselekmény miatti felelősségre vonást.
Ám úgy tűnik, hogy az európai parlamenti képviselő, a Tisza Párt elnöke mégis megússza a felelősségvállalást.
A fideszes EP-képviselő megjegyezte, Magyar Péter minden erejével azon dolgozott, hogy a bűncselekmény elkövetéséhez vezető diszkóbotrányának hullámai, és a politikai pozíciójával visszaélve elmenekülhessen a büntetőjogi felelősségre vonás elől.
A diszkópolitikus így a buliból Manfred Weberhez menekült, ám a brüsszeli védelemért cserébe neki is adnia kell valamit, amelyek egyértelműen Magyarország érdekeivel ellentétesek.
A Tisza Párt elnöke hamar a gazdái kedvét kezdte keresni: miután Orbán Viktor miniszterelnök ismertette a soros magyar elnöksége terveit, a néppárti Ursula von der Leyen kapott szót. Az Európai Bizottság elnöke pedig – aki sokszor nem a szakpolitikai kérdésekre reagálva – éles politikai kritikákat fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben, valamint bejelentette, hogy tovább kell folytatni Ukrajna katonai és pénzügyi támogatását. Magyar Péter mindezt állva tapsolva fogadta.
A politikus azóta is engedelmeskedik, ha kell tapsol, máskor pedig a magyarok érdekeitől eltekintve dolgozik a rezsicsökkentés eltörlésén vagy az ukrán háborúba való bevonódáson.