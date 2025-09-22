„Csak egy rossz választás, és ide jutunk…” – látványos és ütős fényfestéssel készült az Alapjogokért Központ a Keleti pályaudvarnál.

Látványos és ütős fényfestés volt a migráció veszélyeiről a Keleti pályaudvarnál. Fotó: Alapjogokért Központ

Az általuk posztolt felvételen két kivetített mecset látható, közben az hallható, hogy most biztonságban élünk Magyarországon, de vannak olyan politikusok, akik beengednék a migránsokat hazánkba.

Mint ismert, a Tisza Párt EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő. A korábbi európai parlamenti szavazási jegyzőkönyvek alapján Magyar Péter emberei nemcsak a betelepítési kvótát tartalmazó csomagot támogatták, hanem a határzár elutasítását és Magyarország megbüntetését is.

Rétvári Bence korábban figyelmeztetett: a Tisza Párt a migráció kérdésében nem a magyar emberek érdekeit képviseli, hanem Brüsszel diktátumát hajtaná végre.