Lázár János: A miskei gyermekgyilkosság megmutatta, a drog védtelen áldozatokat követel

Az egész ország megdöbbent a miskei gyermekgyilkosság hírére, ami arról szólt, hogy a Bács-Kiskun vármegyei Miskén meggyilkoltak egy 22 hónapos kislányt. A gyanú szerint a saját (droghasználó) nevelőapja végzett kegyetlenül a kislánnyal, aki magatehetetlen volt, ártatlan, védtelen – sorolta Lázár János.
„Régóta hirdetem, hogy ezeket a bűncselekményeket a legkeményebben kellene büntetni. Most azonban az is bebizonyosodott, hogy a droggal szemben is keményen kell föllépnünk. A drogterjesztés, a drogozás súlyos bűncselekményekhez vezet.
Azt mondják a helyiek, hogy az elkövető, a nevelőapa keményen drogozott. Most mindenki megértheti, hogy a drogterjesztésnek és a drogozásnak mi lehet a következménye.”
– hívta fel a figyelmet a kábítószerek elleni küzdelem fontosságára a miniszter.
„A drog bűncselekményt okoz, a drog halálhoz vezet, a drog halált okoz, a drog védtelen emberek áldozatát követeli.
Ezért kell föllépni az elkövetővel, a drogterjesztővel és mindenkivel szemben, aki drogot használ és másokat veszélyeztet” – fűzte hozzá Lázár János.