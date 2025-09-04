Lázár János: A miskei gyermekgyilkosság megmutatta, a drog védtelen áldozatokat követel

Az egész ország megdöbbent a miskei gyermekgyilkosság hírére, ami arról szólt, hogy a Bács-Kiskun vármegyei Miskén meggyilkoltak egy 22 hónapos kislányt. A gyanú szerint a saját (droghasználó) nevelőapja végzett kegyetlenül a kislánnyal, aki magatehetetlen volt, ártatlan, védtelen – sorolta Lázár János.

Szigorú őrizet alatt kísérték a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját, a 24 éves nevelőapát a bíróság elé (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

„Régóta hirdetem, hogy ezeket a bűncselekményeket a legkeményebben kellene büntetni. Most azonban az is bebizonyosodott, hogy a droggal szemben is keményen kell föllépnünk. A drogterjesztés, a drogozás súlyos bűncselekményekhez vezet.

Azt mondják a helyiek, hogy az elkövető, a nevelőapa keményen drogozott. Most mindenki megértheti, hogy a drogterjesztésnek és a drogozásnak mi lehet a következménye.”

– hívta fel a figyelmet a kábítószerek elleni küzdelem fontosságára a miniszter.