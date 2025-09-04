Hírlevél

Ez hányinger! Gusztustalanul nyilatkozott a gyerekgyilkossággal gyanúsított férfi

Lázár János

Lázár János: A miskei gyermekgyilkosság megmutatta, a drog védtelen áldozatokat követel

Fel kell lépni az elkövetővel, a drogterjesztővel és mindenkivel szemben, aki drogot használ és ezzel másokat veszélyeztet – hangsúlyozta Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön, a közösségi oldalán közzétett videóban. Drogok és halál: a miskei gyermekgyilkosság is jelzi a probléma súlyát.
Az egész ország megdöbbent a miskei gyermekgyilkosság hírére, ami arról szólt, hogy a Bács-Kiskun vármegyei Miskén meggyilkoltak egy 22 hónapos kislányt. A gyanú szerint a saját (droghasználó) nevelőapja végzett kegyetlenül a kislánnyal, aki magatehetetlen volt, ártatlan, védtelen – sorolta Lázár János.

miskei gyermekgyilkosság
Szigorú őrizet alatt kísérték a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját, a 24 éves nevelőapát a bíróság elé (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

„Régóta hirdetem, hogy ezeket a bűncselekményeket a legkeményebben kellene büntetni. Most azonban az is bebizonyosodott, hogy a droggal szemben is keményen kell föllépnünk. A drogterjesztés, a drogozás súlyos bűncselekményekhez vezet.

Azt mondják a helyiek, hogy az elkövető, a nevelőapa keményen drogozott. Most mindenki megértheti, hogy a drogterjesztésnek és a drogozásnak mi lehet a következménye.”

– hívta fel a figyelmet a kábítószerek elleni küzdelem fontosságára a miniszter.

Drogok és halál: a miskei gyilkosság is jelzi a probléma súlyát

A miskei gyermekgyilkosság is rávilágít: a drog halált okoz

 

„A drog bűncselekményt okoz, a drog halálhoz vezet, a drog halált okoz, a drog védtelen emberek áldozatát követeli.

Ezért kell föllépni az elkövetővel, a drogterjesztővel és mindenkivel szemben, aki drogot használ és másokat veszélyeztet” – fűzte hozzá Lázár János.

 

