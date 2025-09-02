Hírlevél

miskei kislány

Elítélte a miskei kislány meggyilkolását a drogellenes kormánybiztos

A rendőrség villámgyors munkájának köszönhetően elfogták a kétévesen megölt miskei kislány gyilkosát. Aki ilyet tesz, annak egy életre börtönben a helye – reagált Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kedden a közösségi oldalán.
„Az elmúlt években jelentősen szigorítottuk a Büntetőtörvénykönyvet, különösen a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknél. Felmerült, hogy a miskei kislány tragédiájában a kábítószer is szerepet játszhatott. Ez ismét megmutatja: a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz vezet és ártatlan életeket is követelhet” – írta Horváth László, a drogellenes kormánybiztos a közösségi oldalán.

rendőr, rendőrautó, miskei kislány
A körözés kiadásától számítva néhány órán belül elfogták a kislány feltételezett gyilkosát (Fotó: Police.hu)

„Mélyen megrendítő a miskei kislány meggyilkolása. Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és egy közösség átélhet. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak”

– írta Horváth László.

Elfogták a miskei kislány gyilkosát

Hozzátette: a gyanúsítottat (egy 24 éves miskei férfit – a szerk.) a rendőrség villámgyors munkájának köszönhetően 24 órán belül elfogták.

Az eltűnt miskei kislány holttestére a lőtéren találtak rá

Amint korábban megírtuk, a hatóságok elképesztő erőkkel, minden követ megmozgatva keresték egész nap a hétfő reggel a Bács-Kiskun vármegyei Miskén eltűnt kislányt. Végül

hétfőn késő este a 22 hónapos Kneisz Hanna Adriennek már a csak a holtteste került elő.

A keresésben részt vevő egyik férfi felesége árulta el a lapnak, hogy

Hanna rongyokba csavart földi maradványait az égető mögött, a lőtér melletti kereszt mellé rejtették. 

Az is kiderült, hogy a kutyás egységek találtak rá. A falubeliek azonnal sejtették, ki lehet a felelős a kislány haláláért. A hatóságok gyanúja szerint a gyermeket egy 24 éves helyi férfi, J. Dávid ölhette meg. Ellene országos elfogatóparancsot adtak ki. A police.hu beszámolója szerint a férfit szeptember 2-án, délelőtt 11 órakor fogták el Miskén, a Hirős Kommandó bevetésével.

J. Dávidot emberölés gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását.

 

