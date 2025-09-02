Elítélte a miskei kislány meggyilkolását a drogellenes kormánybiztos

Hozzátette: a gyanúsítottat (egy 24 éves miskei férfit – a szerk.) a rendőrség villámgyors munkájának köszönhetően 24 órán belül elfogták.

Az eltűnt miskei kislány holttestére a lőtéren találtak rá

Amint korábban megírtuk, a hatóságok elképesztő erőkkel, minden követ megmozgatva keresték egész nap a hétfő reggel a Bács-Kiskun vármegyei Miskén eltűnt kislányt. Végül

hétfőn késő este a 22 hónapos Kneisz Hanna Adriennek már a csak a holtteste került elő.

A keresésben részt vevő egyik férfi felesége árulta el a lapnak, hogy

Hanna rongyokba csavart földi maradványait az égető mögött, a lőtér melletti kereszt mellé rejtették.

Az is kiderült, hogy a kutyás egységek találtak rá. A falubeliek azonnal sejtették, ki lehet a felelős a kislány haláláért. A hatóságok gyanúja szerint a gyermeket egy 24 éves helyi férfi, J. Dávid ölhette meg. Ellene országos elfogatóparancsot adtak ki. A police.hu beszámolója szerint a férfit szeptember 2-án, délelőtt 11 órakor fogták el Miskén, a Hirős Kommandó bevetésével.