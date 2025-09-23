Nagy István: Megvédjük a magyar gazdák támogatásait

Hírlevél

1 órája
Az EU brüsszeli agrártanácsának ülése után Nagy István agrárminiszter kijelentette: Magyarország nem fogadja el a Közös Agrárpolitika forrásainak csökkentését, és elutasít minden olyan kereskedelmi megállapodást, amely a gazdák érdekeivel ellentétes. „A helyzet zavaros, de hazánk álláspontja világos. Meg fogjuk védeni a gazdáknak járó támogatásokat és nemet mondunk az érdekeik ellen megkötött kereskedelmi megállapodásokra” – hangsúlyozta Nagy István.
Nagy István a Facebookon közzétett videójában arról számolt be, hogy Brüsszel olyan javaslatot tett a 2027 utáni Közös Agrárpolitika jövőjére, amely radikálisan átalakítaná a támogatási rendszert. 

Nagy István: A helyzet zavaros, de hazánk álláspontja világos. Meg fogjuk védeni a gazdáknak járó támogatásokat és nemet mondunk az érdekeik ellen megkötött kereskedelmi megállapodásokra Fotó: Facebook

Egészen elképesztő, hogy a Bizottság sem a gazdák, sem pedig a tagállamok véleményére nem volt tekintettel a javaslat kidolgozása során”

– fogalmazott a tárcavezető, majd hozzátette: 

a Bizottság megszüntetné a kétpilléres rendszert, a nemzeti borítékok összege pedig több mint 20 százalékkal csökkenne, ami inflációval kiigazítva még elkeserítőbb képet mutat.

A miniszter szerint vérlázító, hogy Brüsszel az agrárpénzek kifizetését politikai feltételekhez kötné. A források összevonása és újraelosztása szerinte csupán arra szolgál, hogy elrejtsék a költségvetés drasztikus megnyirbálását.

Nagy István a kereskedelmi egyezmények kapcsán is határozottan fogalmazott. Mint mondta,

 a Bizottság az ukrán és a dél-amerikai országokkal kötött megállapodásaiban ismét figyelmen kívül hagyta az európai gazdák érdekeit.

A cukor, a baromfi, a tojás, a búza, a kukorica vagy a méz esetében javasolt importemelés elfogadhatatlan. Ezzel a Bizottság sokadjára árulja el a határmenti tagállamok gazdálkodóit”

– hangsúlyozta.

A tárcavezető leszögezte ugyanakkor azt is, hogy Magyarország számára az élelmezésbiztonság nem alku tárgya.

Az élelmezésbiztonságot, a mindennapi kenyerünket nem veszélyeztetheti semmi. Ebből továbbra sem fogunk engedni”

– zárta bejegyzését Nagy István agrárminiszter.

 

