Nagy István: Megvédjük a magyar gazdák támogatásait

Nagy István a Facebookon közzétett videójában arról számolt be, hogy Brüsszel olyan javaslatot tett a 2027 utáni Közös Agrárpolitika jövőjére, amely radikálisan átalakítaná a támogatási rendszert.

Nagy István: A helyzet zavaros, de hazánk álláspontja világos. Meg fogjuk védeni a gazdáknak járó támogatásokat és nemet mondunk az érdekeik ellen megkötött kereskedelmi megállapodásokra Fotó: Facebook

Nagy István: Brüsszel elfogadhatatlan módon alakítaná át a mezőgazdasági támogatásokat

Egészen elképesztő, hogy a Bizottság sem a gazdák, sem pedig a tagállamok véleményére nem volt tekintettel a javaslat kidolgozása során”

– fogalmazott a tárcavezető, majd hozzátette:

a Bizottság megszüntetné a kétpilléres rendszert, a nemzeti borítékok összege pedig több mint 20 százalékkal csökkenne, ami inflációval kiigazítva még elkeserítőbb képet mutat.

A miniszter szerint vérlázító, hogy Brüsszel az agrárpénzek kifizetését politikai feltételekhez kötné. A források összevonása és újraelosztása szerinte csupán arra szolgál, hogy elrejtsék a költségvetés drasztikus megnyirbálását.

Nagy István a kereskedelmi egyezmények kapcsán is határozottan fogalmazott. Mint mondta,

a Bizottság az ukrán és a dél-amerikai országokkal kötött megállapodásaiban ismét figyelmen kívül hagyta az európai gazdák érdekeit.

A cukor, a baromfi, a tojás, a búza, a kukorica vagy a méz esetében javasolt importemelés elfogadhatatlan. Ezzel a Bizottság sokadjára árulja el a határmenti tagállamok gazdálkodóit”

– hangsúlyozta.

A tárcavezető leszögezte ugyanakkor azt is, hogy Magyarország számára az élelmezésbiztonság nem alku tárgya.

Az élelmezésbiztonságot, a mindennapi kenyerünket nem veszélyeztetheti semmi. Ebből továbbra sem fogunk engedni”

– zárta bejegyzését Nagy István agrárminiszter.