Nagy Márton: Karácsony Gergely csak politikai hangulatkeltést csinál, a szolidaritási adó jogszerű

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán reagált Karácsony Gergely budapesti főpolgármester legfrissebb, állami segítséget kérő kijelentéseire.

Nagy Márton szerint Karácsony Gergely állításai csak a politikai hangulatkeltésről szólnak. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Nagy Márton: Karácsony Gergely nem néz szembe a tényekkel, a szolidaritási adó nem ellentétes az alaptörvénnyel

A szolidaritási adó nem ellentétes sem az alaptörvénnyel, sem a nemzetközi szerződésekkel, nem sérti az önkormányzati chartát, Karácsony Gergely tehát már megint csak politizál, és nem néz szembe a szakmai tényekkel”

- írja Nagy Márton a bejegyzésében.

A nemzetgazdasági miniszter posztja szerint Karácsony Gergely el akarja terelni a figyelmet arról, hogy katasztrofális helyzetbe irányította Budapestet. A főpolgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy az állami elvonások ellehetetlenítik az önkormányzat működését, a közösségi oldalán pedig azt írta, hogy a főváros kivéreztetése alaptörvény-ellenes - emlékeztetett.

Nagy Márton szerint:

Csak időhúzás az, ami most történik, a kérdés pedig most az, hogy ezt az átlátszó játékot ki, meddig hagyja. Ebben pedig mindenkinek vaskos felelőssége van."

A tárcavezető arra is kitért, hogy változatlan alapvetésnek tekinti, hogy a kötelezettségeket mindenkinek be kell tartania, az adókat és a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie.

Senki sem áll a törvények felett, senki sem lehet ez alól kivétel”

- hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter.