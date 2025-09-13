NATO-szövetségesek közötti együttműködés: a baltikumban járt a honvédelem

A regionális biztonsági kihívásokról, a NATO-szövetségesek közötti együttműködés erősítéséről és a közös védelmi képességek fejlesztésének lehetőségeiről egyeztetett a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszter-helyettes és a Honvéd Vezérkar főnöke pénteken Lengyelországban és Litvániában. Vargha Tamás és dr. Böröndi Gábor vezérezredes Varsóban a lengyel vezérkar főnökével, Wiesław Kukuła vezérezredessel folytatott megbeszélést – áll a Honvédelmi Minisztérium sajtóközleményében.
A soron kívüli találkozó alapját a Lengyelországot szerdán kora hajnalban ért dróntámadás szolgáltatta. A lengyel fél tájékoztatta a magyar vezetőket az aktuális helyzetről és a végrehajtott védelmi intézkedésekről, továbbá a rendelkezésre álló adatokból alkotott rekonstrukció alapján áttekintették az incidenst. A megbeszélés végén a tárgyalópartnerek egyöntetű véleményen voltak:
a NATO egységét, illetve ezzel együtt a közös elrettentés erejét fent kell tartani, és a szövetség minden tagállamát meg kell védeni.
– fogalmaz a honvédelmi tárca.
A lengyel fővárosban tett látogatás előtt Vargha Tamás és Böröndi vezérezredes felkereste a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegységét az észak-litvániai Siualiai repülőbázison. A miniszterhelyettest és vezérkarfőnököt Tősér Péter alezredes, a magyar alegység parancsnoka tájékoztatta többek között a térségben állomásozó NATO- erőkkel történő együttműködésen alapuló szerepvállalásokról.
A delegáció tagjai a gyakorlatban is betekintést nyertek egy „Tango”, azaz gyakorló riasztás folyamatába.
– tették hozzá.
Böröndi vezérezredes külön tárgyalt Raimundas Vaikšnoras vezérezredessel, a litván fegyveres erők vezérkarfőnökével, akivel kiemelt téma volt a balti térség biztonsági helyzete és az a szerep, amelyet a Magyar Honvédség tölt be a NATO keleti szárnyának megerősítésében. Dr. Böröndi Gábor vezérezredes hangsúlyozta:
Magyarország elkötelezett a közös védelem mellett, és továbbra is kész aktívan részt vállalni a szövetség biztonsági erőfeszítéseiben.
A vezérkarfőnök találkozott a Siualiai repülőbázison állomásozó magyar katonákkal is. Tájékozódott a NATO balti légirendészeti missziójában 69. váltásként szolgáló katonák feladatairól, felkészültségükről és az eddigi tapasztalatokról.
A Magyar Honvédség négy JAS-39C Gripen vadászgéppel kitelepült magyar alegysége augusztus 1-je óta négy hónapig ismét vezető nemzetként látja el a balti országok légtérrendészeti feladatait,
NATO-parancsnokság alatt, Spanyolországgal közösen.
A látogatást záró állománygyűlésen Vargha Tamás miniszterhelyettes
kiemelte a balti köztársaságok légtérvédelmének fontosságát, valamint méltatta és megköszönte az állománynak a nemzetközi visszajelzések szerint is kiemelkedő felkészültséget és elkötelezettséget tanúsító szolgálatát.
Dr. Böröndi Gábor vezérezredes úgy fogalmazott, hogy az eddigihez hasonló fegyelmet és magas szintű, pontos szakmai feladatvégrehajtást vár el az állománytól a jövőben is.