NATO-szövetségesek közötti együttműködés: a baltikumban járt a honvédelem

A regionális biztonsági kihívásokról, a NATO-szövetségesek közötti együttműködés erősítéséről és a közös védelmi képességek fejlesztésének lehetőségeiről egyeztetett a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszter-helyettes és a Honvéd Vezérkar főnöke pénteken Lengyelországban és Litvániában. Vargha Tamás és dr. Böröndi Gábor vezérezredes Varsóban a lengyel vezérkar főnökével, Wiesław Kukuła vezérezredessel folytatott megbeszélést – áll a Honvédelmi Minisztérium sajtóközleményében.

NATO-szövetségesek közötti együttműködés

Fotó: honvedelem.hu

A soron kívüli találkozó alapját a Lengyelországot szerdán kora hajnalban ért dróntámadás szolgáltatta. A lengyel fél tájékoztatta a magyar vezetőket az aktuális helyzetről és a végrehajtott védelmi intézkedésekről, továbbá a rendelkezésre álló adatokból alkotott rekonstrukció alapján áttekintették az incidenst. A megbeszélés végén a tárgyalópartnerek egyöntetű véleményen voltak:

a NATO egységét, illetve ezzel együtt a közös elrettentés erejét fent kell tartani, és a szövetség minden tagállamát meg kell védeni.

– fogalmaz a honvédelmi tárca.

Fotó: honvedelem.hu

A lengyel fővárosban tett látogatás előtt Vargha Tamás és Böröndi vezérezredes felkereste a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegységét az észak-litvániai Siualiai repülőbázison. A miniszterhelyettest és vezérkarfőnököt Tősér Péter alezredes, a magyar alegység parancsnoka tájékoztatta többek között a térségben állomásozó NATO- erőkkel történő együttműködésen alapuló szerepvállalásokról.

A delegáció tagjai a gyakorlatban is betekintést nyertek egy „Tango”, azaz gyakorló riasztás folyamatába.

– tették hozzá.

Böröndi vezérezredes külön tárgyalt Raimundas Vaikšnoras vezérezredessel, a litván fegyveres erők vezérkarfőnökével, akivel kiemelt téma volt a balti térség biztonsági helyzete és az a szerep, amelyet a Magyar Honvédség tölt be a NATO keleti szárnyának megerősítésében. Dr. Böröndi Gábor vezérezredes hangsúlyozta:

Magyarország elkötelezett a közös védelem mellett, és továbbra is kész aktívan részt vállalni a szövetség biztonsági erőfeszítéseiben.

A NATO balti légirendészeti missziója

A vezérkarfőnök találkozott a Siualiai repülőbázison állomásozó magyar katonákkal is. Tájékozódott a NATO balti légirendészeti missziójában 69. váltásként szolgáló katonák feladatairól, felkészültségükről és az eddigi tapasztalatokról.

A Magyar Honvédség négy JAS-39C Gripen vadászgéppel kitelepült magyar alegysége augusztus 1-je óta négy hónapig ismét vezető nemzetként látja el a balti országok légtérrendészeti feladatait,

NATO-parancsnokság alatt, Spanyolországgal közösen.