Hihetetlen, de ez a hétköznapi étel lehet a szívbetegségek ellenszere

Videón a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójának legmeghatóbb pillanata

Tegnap különleges élményben részesültek a Papp László Sportaréna vendégei. A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján több ezer ember énekelte közösen a Nélküled című dalt. A pillanat egyszerre volt megható, felemelő és emlékezetes.
A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján tegnap a Papp László Budapest Sportarénában felemelő élményben részesültek a résztvevők. A közönség közösen énekelte a Nélküled című dalt, amely évek óta a nemzeti összetartozás és az érzelmi közösség szimbóluma.

Nélküled
Képeken a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója. Orbán Viktor és Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere, a Nélküled szerzője. Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

Nélküled

Ahogy felcsendültek az első dallamok, az aréna megtelt az összetartozás érzésével: több ezer ember egy szívvel, egy hanggal zengte a dalt. A sportaréna falai között nemcsak zene szólt, hanem egy közösség ereje is megmutatkozott.

@adjon.isten Ismerős arcok a hatalmas fideszes rendezvényen! #dpk #ismerosarcok #nelkuled ♬ original sound - tv2 content

Az esemény egyik csúcspontja

A közös éneklés a találkozó egyik legemlékezetesebb pillanata volt. A Nélküled különleges ereje most is megmutatkozott: egyszerre jelentett ünneplést, emlékezést és ígéretet, hogy bármerre is sodorja az élet a magyarságot, az összetartozás érzése örök.

 

