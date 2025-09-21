Videón a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójának legmeghatóbb pillanata

A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján tegnap a Papp László Budapest Sportarénában felemelő élményben részesültek a résztvevők. A közönség közösen énekelte a Nélküled című dalt, amely évek óta a nemzeti összetartozás és az érzelmi közösség szimbóluma.

Képeken a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója. Orbán Viktor és Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere, a Nélküled szerzője. Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

Nélküled

Ahogy felcsendültek az első dallamok, az aréna megtelt az összetartozás érzésével: több ezer ember egy szívvel, egy hanggal zengte a dalt. A sportaréna falai között nemcsak zene szólt, hanem egy közösség ereje is megmutatkozott.

Az esemény egyik csúcspontja

A közös éneklés a találkozó egyik legemlékezetesebb pillanata volt. A Nélküled különleges ereje most is megmutatkozott: egyszerre jelentett ünneplést, emlékezést és ígéretet, hogy bármerre is sodorja az élet a magyarságot, az összetartozás érzése örök.