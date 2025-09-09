Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Kötcse

Árad az erőszakcunami: Ruszin-Szendi fellökött egy újságírót, akasztással fenyegették az M1 riporterét Kötcsén

53 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Akasztással fenyegették meg a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok Kötcsén – adta hírül az M1 Híradója. A tiszások vasárnap több alkalommal is verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. Ruszin-Szendi Romulusz, a levitézlett egykori vezérkari főnök, a Tisza honvédelmi tanácsadója fellökte a Mandiner munkáját végző riporterét. Egy önkívületi állapotban a hangosbeszélőbe kiabáló nő pedig a Hír TV stábjának élő bejelentkezését tette lehetetlenné Kötcsén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KötcseHír TVTisza Pártkötcsei piknikpolitikai kultúraRuszin-Szendi Romuluszagresszívakasztásriporter

Vasárnap délután egy felhergelt csoport odáig merészkedett, hogy akasztással fenyegette meg Császár Attilát, az M1 helyszíni tudósítóját Kötcsén. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek. 

A kicsi gyermekét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy rendőröknek kellett közbelépniük.

Hangosbeszélővel zavarta meg Futó Boglárka, a Hír TV riporterének élő bejelentkezését egy Tisza-szimpatizáns Kötcsén, 2025. szeptember 7-én (kép forrása: YouTube/HírTV)
Hangosbeszélővel zavarta meg egy Tisza-szimpatizáns nő a Hír TV riporterének élő bejelentkezését Kötcsén (kép forrása: YouTube/HírTV) 

Magyar Péter embere hergelte az akasztással fenyegető tiszásokat

Bohár Dániel is beszámolt az ominózus esetről, felhívva a figyelmet arra, hogy Magyar Péter személyes operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat. A feldühödött Tisza-szimpatizánsokat az sem zavarta, hogy a botrányos jelenetsort három gyermeknek is végig kellett néznie. Az egyik szimpatizáns mindeközben 

azt üvöltötte, hogy Orbán Viktort fel kell akasztani.

Császár Attilát akarták felakasztani, aztán egy kismamára támadtak a tiszások – videó

A riporterén keresztül a közmédiát ért támadásról az MTVA Sajtóirodája közleményt adott ki, amelyben azt írták: 

a politikai légkör elmérgesedése miatt a fokozódó durvaság és az erőszak retorikája egyre nehezebbé teszi az újságírók működését. 

„A közmédia megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és Jótollú magyar újságíró díjjal kitüntetett riportere, Császár Attila halálos fenyegetést kapott a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. A párt támogatói nyíltan az élete kioltására buzdítottak, majd a fenyegetések nyomán fizikai támadás ért egy családot.”

„Egy háromgyerekes édesanyát, aki az M1 riporterének védelmére kelt, felbőszült Tiszások inzultáltak, miközben csecsemőjét tartotta a karjában. A dulakodást a rendőrségnek kellett megfékeznie.”

Mint írták, ezt a gyűlöletkeltő magatartást a közmédia a leghatározottabban elítéli, és visszautasítja, hogy bárki erőszakkal, megfélemlítéssel vagy életveszélyes fenyegetésekkel akarja elhallgattatni munkatársait. 

„Az ilyen fenyegetések és támadások nemcsak egyéni jogokat sértenek, hanem a demokratikus közbeszéd alapjait is rombolják” 

– tették hozzá.

Ruszin-Szendi a munkáját végző újságírót lökdöste erőszakosan

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szinte fellökte a Mandiner munkatársát Kötcsén, amikor Móna Márk a párt adóterveiről kérdezte. Az esetről készült videó hamar bejárta a sajtót, újabb bizonyítékát adva annak, hogy a Tisza vezetői rettegnek a mindenkit érdeklő kérdések megválaszolásától.

A videón jól látható, hogy 

Ruszin-Szendi a mobiltelefonját bújva valamit morog maga elé, de nem válaszol a riporter kérdésére, majd legalább kétszer kézzel ellöki magától, egy alkalommal pedig a vállával is rásegít – a fizikai erőszakra munka közben nem számító riporter nagy meglepetésére.

A jelenetsor sokakban felháborodást váltott ki a közösségi médiában, az eset pedig rámutat a Tisza Párt vezetőinek pökhendi, agresszív viselkedésére.
„Hazudik a tévé!” – hangosbeszélővel lehetetlenítette el egy nő a Hír TV stábjának munkáját

A Hír TV riportere pedig arról számolt be az egyik élő bejelentkezésben, hogy morcos Tisza-szimpatizánsok vízzel öntötték le a pólóját Kötcsén. Mind mondta, nem történt komoly baj, hiszen a nyárias melegben gyorsan megszáradt a ruhája, de ilyesmire az ember inkább egy koncerten számít, mintsem egy politikai rendezvényen. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!