Árad az erőszakcunami: Ruszin-Szendi fellökött egy újságírót, akasztással fenyegették az M1 riporterét Kötcsén

A riporterén keresztül a közmédiát ért támadásról az MTVA Sajtóirodája közleményt adott ki, amelyben azt írták:

a politikai légkör elmérgesedése miatt a fokozódó durvaság és az erőszak retorikája egyre nehezebbé teszi az újságírók működését.

„A közmédia megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és Jótollú magyar újságíró díjjal kitüntetett riportere, Császár Attila halálos fenyegetést kapott a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. A párt támogatói nyíltan az élete kioltására buzdítottak, majd a fenyegetések nyomán fizikai támadás ért egy családot.”

„Egy háromgyerekes édesanyát, aki az M1 riporterének védelmére kelt, felbőszült Tiszások inzultáltak, miközben csecsemőjét tartotta a karjában. A dulakodást a rendőrségnek kellett megfékeznie.”

Mint írták, ezt a gyűlöletkeltő magatartást a közmédia a leghatározottabban elítéli, és visszautasítja, hogy bárki erőszakkal, megfélemlítéssel vagy életveszélyes fenyegetésekkel akarja elhallgattatni munkatársait.

„Az ilyen fenyegetések és támadások nemcsak egyéni jogokat sértenek, hanem a demokratikus közbeszéd alapjait is rombolják”

– tették hozzá.

Ruszin-Szendi a munkáját végző újságírót lökdöste erőszakosan

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szinte fellökte a Mandiner munkatársát Kötcsén, amikor Móna Márk a párt adóterveiről kérdezte. Az esetről készült videó hamar bejárta a sajtót, újabb bizonyítékát adva annak, hogy a Tisza vezetői rettegnek a mindenkit érdeklő kérdések megválaszolásától.

A videón jól látható, hogy

Ruszin-Szendi a mobiltelefonját bújva valamit morog maga elé, de nem válaszol a riporter kérdésére, majd legalább kétszer kézzel ellöki magától, egy alkalommal pedig a vállával is rásegít – a fizikai erőszakra munka közben nem számító riporter nagy meglepetésére.

A jelenetsor sokakban felháborodást váltott ki a közösségi médiában, az eset pedig rámutat a Tisza Párt vezetőinek pökhendi, agresszív viselkedésére.

