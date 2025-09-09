Árad az erőszakcunami: Ruszin-Szendi fellökött egy újságírót, akasztással fenyegették az M1 riporterét Kötcsén

Vasárnap délután egy felhergelt csoport odáig merészkedett, hogy akasztással fenyegette meg Császár Attilát, az M1 helyszíni tudósítóját Kötcsén. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek.
A kicsi gyermekét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy rendőröknek kellett közbelépniük.
Bohár Dániel is beszámolt az ominózus esetről, felhívva a figyelmet arra, hogy Magyar Péter személyes operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat. A feldühödött Tisza-szimpatizánsokat az sem zavarta, hogy a botrányos jelenetsort három gyermeknek is végig kellett néznie. Az egyik szimpatizáns mindeközben
azt üvöltötte, hogy Orbán Viktort fel kell akasztani.
A riporterén keresztül a közmédiát ért támadásról az MTVA Sajtóirodája közleményt adott ki, amelyben azt írták:
a politikai légkör elmérgesedése miatt a fokozódó durvaság és az erőszak retorikája egyre nehezebbé teszi az újságírók működését.
„A közmédia megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és Jótollú magyar újságíró díjjal kitüntetett riportere, Császár Attila halálos fenyegetést kapott a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. A párt támogatói nyíltan az élete kioltására buzdítottak, majd a fenyegetések nyomán fizikai támadás ért egy családot.”
„Egy háromgyerekes édesanyát, aki az M1 riporterének védelmére kelt, felbőszült Tiszások inzultáltak, miközben csecsemőjét tartotta a karjában. A dulakodást a rendőrségnek kellett megfékeznie.”
Mint írták, ezt a gyűlöletkeltő magatartást a közmédia a leghatározottabban elítéli, és visszautasítja, hogy bárki erőszakkal, megfélemlítéssel vagy életveszélyes fenyegetésekkel akarja elhallgattatni munkatársait.
„Az ilyen fenyegetések és támadások nemcsak egyéni jogokat sértenek, hanem a demokratikus közbeszéd alapjait is rombolják”
– tették hozzá.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szinte fellökte a Mandiner munkatársát Kötcsén, amikor Móna Márk a párt adóterveiről kérdezte. Az esetről készült videó hamar bejárta a sajtót, újabb bizonyítékát adva annak, hogy a Tisza vezetői rettegnek a mindenkit érdeklő kérdések megválaszolásától.
A videón jól látható, hogy
Ruszin-Szendi a mobiltelefonját bújva valamit morog maga elé, de nem válaszol a riporter kérdésére, majd legalább kétszer kézzel ellöki magától, egy alkalommal pedig a vállával is rásegít – a fizikai erőszakra munka közben nem számító riporter nagy meglepetésére.
A jelenetsor sokakban felháborodást váltott ki a közösségi médiában, az eset pedig rámutat a Tisza Párt vezetőinek pökhendi, agresszív viselkedésére.
„Hazudik a tévé!” – hangosbeszélővel lehetetlenítette el egy nő a Hír TV stábjának munkáját
A Hír TV riportere pedig arról számolt be az egyik élő bejelentkezésben, hogy morcos Tisza-szimpatizánsok vízzel öntötték le a pólóját Kötcsén. Mind mondta, nem történt komoly baj, hiszen a nyárias melegben gyorsan megszáradt a ruhája, de ilyesmire az ember inkább egy koncerten számít, mintsem egy politikai rendezvényen.