Elmentek ti a…! – Németh Balázs keményen odavágott a Telexnek

A Telex nevű szélsőliberális portál azt állította: a Fidesz politikusai „áldozatot próbáltak csinálni” Semjén Zsoltból a Szőlő utcai álhírbotrány után – írja a Magyar Nemzet. A lap idézi a Telex írását, amely szerint a kormánypárti szereplők „megtorlással fenyegettek”, és „Semjénből áldozatot kreáltak.”

Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője kemény hangnemben tette helyre a Telexet

Forrás: Origo/Csudai Sándor

„Elmentek ti a…” – üzent Németh Balázs

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője kemény hangú bejegyzésben reagált:

Elmentek ti a…! A Telex, amelyik vastagon benne van az álhírek felhangosításában, most azt írja, hogy a Fidesz próbált áldozatot csinálni Semjénből? Az igazság az, hogy a teljes álhírterjesztő horda ment neki Semjénnek és a magyar államnak.”

A szóvivő hangsúlyozta: alaptalan karaktergyilkosság zajlott a miniszterelnök-helyettes ellen, és éppen a liberális, tiszás, ellenzéki hálózat próbálta besározni.