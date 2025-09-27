Hírlevél

Németh Balázs

Elmentek ti a…! – Németh Balázs keményen odavágott a Telexnek

A Telex szerint a Fidesz politikusai „áldozatot próbáltak csinálni” Semjén Zsoltból, miután kirobbant a Szőlő utcai botrány. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője keményen reagált: szerinte éppen ellenkezőleg, Semjén Zsolt a liberális, tiszás, ellenzéki álhírterjesztők áldozata.
A Telex nevű szélsőliberális portál azt állította: a Fidesz politikusai „áldozatot próbáltak csinálni” Semjén Zsoltból a Szőlő utcai álhírbotrány után – írja a Magyar Nemzet. A lap idézi a Telex írását, amely szerint a kormánypárti szereplők „megtorlással fenyegettek”, és „Semjénből áldozatot kreáltak.” 

Németh Balázs
Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője kemény hangnemben tette helyre a Telexet
Forrás: Origo/Csudai Sándor

„Elmentek ti a…” – üzent Németh Balázs

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője kemény hangú bejegyzésben reagált:

Elmentek ti a…! A Telex, amelyik vastagon benne van az álhírek felhangosításában, most azt írja, hogy a Fidesz próbált áldozatot csinálni Semjénből? Az igazság az, hogy a teljes álhírterjesztő horda ment neki Semjénnek és a magyar államnak.”

A szóvivő hangsúlyozta: alaptalan karaktergyilkosság zajlott a miniszterelnök-helyettes ellen, és éppen a liberális, tiszás, ellenzéki hálózat próbálta besározni.

Megfutamodás – kármentésbe kezdtek az álhírterjesztők a Szőlő utcai botrány után

Kenik szét a felelősséget

Németh Balázs úgy látja, az ellenzéki médiumok most menekülnek és mossák kezeiket:

Rettegnek a propagandisták. Felveszik az áldozati pózt. De már késő.” 

A szóvivő továbbá erőteljesen bírálta azokat, akik Ruszin-Szendi ügyében valótlanságokat terjesztettek, Kötcsén akasztással fenyegetőztek, vagy kritikátlanul osztják Magyar Péter rágalmait:

Nekik már annyi” 

– zárta bejegyzését Németh Balázs.

