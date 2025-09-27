Elmentek ti a…! – Németh Balázs keményen odavágott a Telexnek

A Telex nevű szélsőliberális portál azt állította: a Fidesz politikusai „áldozatot próbáltak csinálni” Semjén Zsoltból a Szőlő utcai álhírbotrány után – írja a Magyar Nemzet. A lap idézi a Telex írását, amely szerint a kormánypárti szereplők „megtorlással fenyegettek”, és „Semjénből áldozatot kreáltak.”
Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője kemény hangú bejegyzésben reagált:
Elmentek ti a…! A Telex, amelyik vastagon benne van az álhírek felhangosításában, most azt írja, hogy a Fidesz próbált áldozatot csinálni Semjénből? Az igazság az, hogy a teljes álhírterjesztő horda ment neki Semjénnek és a magyar államnak.”
A szóvivő hangsúlyozta: alaptalan karaktergyilkosság zajlott a miniszterelnök-helyettes ellen, és éppen a liberális, tiszás, ellenzéki hálózat próbálta besározni.
Németh Balázs úgy látja, az ellenzéki médiumok most menekülnek és mossák kezeiket:
Rettegnek a propagandisták. Felveszik az áldozati pózt. De már késő.”
A szóvivő továbbá erőteljesen bírálta azokat, akik Ruszin-Szendi ügyében valótlanságokat terjesztettek, Kötcsén akasztással fenyegetőztek, vagy kritikátlanul osztják Magyar Péter rágalmait:
Nekik már annyi”
– zárta bejegyzését Németh Balázs.