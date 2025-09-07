Brutális megszorítás jönne: minden magyar pénztárcáját megcsapolná a Tisza-adó

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom új kampánya egyértelmű célt szolgál: minden magyar ember pontosan lássa, mennyivel rövidítené meg őt a Tisza Párt adóemelése. A tisza-ado.hu oldalon bárki egy egyszerű kalkulátor segítségével kiszámolhatja, mennyi pénzt venne ki a zsebéből a Tisza-adó.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányt indított a Tisza-adó ellen. Forrás: Facebook

Mindenkit érintene a Tisza-adó

A kiszivárgott dokumentumok és a pártvezetők elszólásai alapján a Tisza Párt többkulcsos, brutális adóemelést vezetne be, amely nemcsak a tehetőseket, hanem az átlag alatt keresőket is sújtaná. A mozgalom szerint ez közvetlenül minden magyar család életét megnehezítené.

Nemzeti Ellenállás Mozgalom: minden magyar család pénztárcáját sújtaná a Tisza Párt

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

A kampány arra is emlékeztet, hogy a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán korábban maga is bevallotta: a párt tudatosan titkolja el valódi adóterveit, mert tisztában van azzal, hogy a választók elutasítanák őket. Ezért különösen fontos, hogy a nyilvánosság minél szélesebb körben megismerje a valóságot.

A választók átverése ellen

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint a Tisza Párt a választók átverésére építi stratégiáját, de a kampány célja az, hogy mindenki tisztán lássa: milyen súlyos következményekkel járna, ha Magyar Péter pártja hatalomra kerülne.