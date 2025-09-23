Hidvéghi Balázs bejelentette a nemzeti konzultáció első témakörét

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben jelentette be, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról. Mindezt válaszként az Európai Bizottságnak a magyar adórendszer átalakítását célzó javaslataira.

A kormány nemzeti konzultációt indít a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Hidvéghi Balázs kedden Magyarország Kormányának Facebook-oldalán azt írta:

„Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban végre is hajtsa ezeket az adóemeléseket. Ráadásul a legfelháborítóbb, hogy az adóemelési terveiket el akarják titkolni a magyar emberek elől.

A kiszivárgott adóemelési tervek egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15 százalékról 33 százalékra emelnék meg a személyi jövedelemadót!”



Ismert a nemzeti konzultáció első kérdése

Az első kérdés így hangzik:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

Az államtitkár a kérdéssel kapcsolatban kifejtette: Magyarországon az emberek Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját fizetik.

A kiszivárgott adóemelési tervek azonban egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót.

Ha ez megvalósulna, 3,5 millió ember nettó bére csökkenne, és egy átlagos keresetű munkavállalónak is drasztikus mértékben növekedne az adóterhe.”

Hidvéghi Balázs sorolta a példákat:

Ez

egy pedagógus esetében évente 364 ezer forintot,

egy ápoló esetében 280 ezer forintot,

egy rendőr esetében 154 ezer forintot,

egy katona esetében 476 ezer forintot,

egy orvos esetében pedig akár több mint 3 millió forintot jelentene plusz adóban.

Az államtitkár azt is hozzátette, a magyar kormány ragaszkodik Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadójához, valamint ahhoz is, hogy a munkából élők keresetét továbbra is a lehető legkisebb terhek sújtsák. Felhívta a figyelmet arra, hogy