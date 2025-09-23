Hidvéghi Balázs bejelentette a nemzeti konzultáció első témakörét

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben jelentette be, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról. Mindezt válaszként az Európai Bizottságnak a magyar adórendszer átalakítását célzó javaslataira.
Hidvéghi Balázs kedden Magyarország Kormányának Facebook-oldalán azt írta:
„Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban végre is hajtsa ezeket az adóemeléseket. Ráadásul a legfelháborítóbb, hogy az adóemelési terveiket el akarják titkolni a magyar emberek elől.
A kiszivárgott adóemelési tervek egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15 százalékról 33 százalékra emelnék meg a személyi jövedelemadót!”
Az első kérdés így hangzik:
Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
Az államtitkár a kérdéssel kapcsolatban kifejtette: Magyarországon az emberek Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját fizetik.
A kiszivárgott adóemelési tervek azonban egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót.
Ha ez megvalósulna, 3,5 millió ember nettó bére csökkenne, és egy átlagos keresetű munkavállalónak is drasztikus mértékben növekedne az adóterhe.”
Hidvéghi Balázs sorolta a példákat:
Az államtitkár azt is hozzátette, a magyar kormány ragaszkodik Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadójához, valamint ahhoz is, hogy a munkából élők keresetét továbbra is a lehető legkisebb terhek sújtsák. Felhívta a figyelmet arra, hogy
mindez veszélybe kerül akkor, ha a magyar ellenzéknek esélye lesz brüsszeli nyomásra végrehajtani az adóemeléseket.