Rendkívüli

Riasztást adott ki a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, minden mobilost érint

Hidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs bejelentette a nemzeti konzultáció első témakörét

Hamarosan indul az adókról és a közteherviselésről szóló nemzeti konzultáció. A magyar kormány ötrészes sorozatban, egyenként fogja bemutatni a konzultáció kérdéseit – közölte Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Hidvéghi Balázsnemzeti konzultációjövedelemadóáltalános forgalmi adó

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben jelentette be, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról. Mindezt válaszként az Európai Bizottságnak a magyar adórendszer átalakítását célzó javaslataira.

Budapest, 2025. szeptember 22.Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én.MTI/Máthé Zoltán, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a kormány nemzeti konzultációt indít a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról
A kormány nemzeti konzultációt indít a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Hidvéghi Balázs kedden Magyarország Kormányának Facebook-oldalán azt írta: 

„Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban végre is hajtsa ezeket az adóemeléseket. Ráadásul a legfelháborítóbb, hogy az adóemelési terveiket el akarják titkolni a magyar emberek elől. 

A kiszivárgott adóemelési tervek egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15 százalékról 33 százalékra emelnék meg a személyi jövedelemadót!”


Ismert a nemzeti konzultáció első kérdése

Az első kérdés így hangzik: 

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

Az államtitkár a kérdéssel kapcsolatban kifejtette: Magyarországon az emberek Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját fizetik.

A kiszivárgott adóemelési tervek azonban egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót. 

Ha ez megvalósulna, 3,5 millió ember nettó bére csökkenne, és egy átlagos keresetű munkavállalónak is drasztikus mértékben növekedne az adóterhe.”

Hidvéghi Balázs sorolta a példákat:

Ez

  • egy pedagógus esetében évente 364 ezer forintot,
  • egy ápoló esetében 280 ezer forintot,
  • egy rendőr esetében 154 ezer forintot,
  • egy katona esetében 476 ezer forintot,
  • egy orvos esetében pedig akár több mint 3 millió forintot jelentene plusz adóban.

Az államtitkár azt is hozzátette, a magyar kormány ragaszkodik Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadójához, valamint ahhoz is, hogy a munkából élők keresetét továbbra is a lehető legkisebb terhek sújtsák. Felhívta a figyelmet arra, hogy

mindez veszélybe kerül akkor, ha a magyar ellenzéknek esélye lesz brüsszeli nyomásra végrehajtani az adóemeléseket.

 

