Donald Trump fontos dolgot jelentett be a magyar olajellátásról

Hidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs bemutatta a nemzeti konzultáció következő kérdését

27 perce
A nemzeti konzultáció újabb kérdése arról szól majd, hogy el kell-e törölni az édesanyák és a fiatalok adómentességét – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán pénteken. A nemzeti konzultáción „vegyünk részt mindannyian, és tiltakozzunk az adóemelések ellen”, buzdított a részvételre Hidvéghi Balázs.
Hidvéghi Balázs a nemzeti konzultáció újabb kérdésével kapcsolatos videóban felidézte: a kormány az elmúlt években bevezette a 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti édesanyák adómentességét, a négy vagy többgyermekes édesanyák esetében pedig élethosszig tartó adómentességet adott – ez év októberétől pedig már a háromgyermekes édesanyák is mentesülnek az adófizetés alól. 

Hidvéghi Balázs bejelentette a nemzeti konzultáció újabb kérdését. Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség
Január elsejétől a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak sem kell már adót fizetniük, 2026-tól pedig fokozatosan az összes kétgyermekes édesanya mentesülne az adófizetés alól”, ami Európában példa nélküli 

– emelte ki.

A parlamenti államtitkár rövid videójában arra is felhívta a figyelmet, hogy 

Brüsszel szerint tévút adómentességet adni a fiataloknak és az édesanyáknak.

„Kiszivárgott adótervek szerint elvennék az édesanyák szja-mentességét és eltörölnék a 25 év alatti fiatalok adómentességét is. Ha ez így lenne, 300 ezer édesanyát és 260 ezer fiatalt hoznának hátrányos helyzetbe” – részletezte, hozzátéve, hogy a hazai ellenzék el akarja titkolni, hogy mire készül. 

Jön az újabb nemzeti konzultáció

Októberben indul a nemzeti konzultáció, vegyünk részt rajta mindannyian, és tiltakozzunk az adóemelések ellen! – foglalta össze, ezzel zárva a videót: 

Ne engedjük, hogy átverjenek!

