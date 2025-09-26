Hidvéghi Balázs bemutatta a nemzeti konzultáció következő kérdését

A parlamenti államtitkár rövid videójában arra is felhívta a figyelmet, hogy

Brüsszel szerint tévút adómentességet adni a fiataloknak és az édesanyáknak.

„Kiszivárgott adótervek szerint elvennék az édesanyák szja-mentességét és eltörölnék a 25 év alatti fiatalok adómentességét is. Ha ez így lenne, 300 ezer édesanyát és 260 ezer fiatalt hoznának hátrányos helyzetbe” – részletezte, hozzátéve, hogy a hazai ellenzék el akarja titkolni, hogy mire készül.