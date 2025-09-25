Nemzeti konzultáció: itt a negyedik kérdés

Egyetért-e Ön azzal, hogy
Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
– így szól a nemzeti konzultáció következő kérdése. Minderről Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára számolt be a kormány hivatalos közösségi oldalán.
Min fogalmazott,
a brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a rezsicsökkentést, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek.
Mindezt tetézi, hogy Brüsszel és több ellenzéki párt is újabban már az orosz olaj és gáz vásárlását is meg akarja tiltani Magyarország számára.
A politikus hangsúlyozta:
ne engedjük, hogy végrehajtsák ezeket a veszélyes terveket"
Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben jelentette be hivatalosan, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról. Mindezt válaszként az Európai Bizottságnak a magyar adórendszer átalakítását célzó javaslataira.
Hidvéghi Balázs kedden tette közzé az első kérdést, amely így hangzik:
Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
Az államtitkár a kérdéssel kapcsolatban kifejtette: Magyarországon az emberek Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját fizetik.
A nemzeti konzultáció második kérdése a családi adókedvezményekre vonatkozik:
Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?