Nemzeti konzultáció: itt a negyedik kérdés

Egyetért-e Ön azzal, hogy

Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?

– így szól a nemzeti konzultáció következő kérdése. Minderről Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára számolt be a kormány hivatalos közösségi oldalán.

Min fogalmazott,

a brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a rezsicsökkentést, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek.

Mindezt tetézi, hogy Brüsszel és több ellenzéki párt is újabban már az orosz olaj és gáz vásárlását is meg akarja tiltani Magyarország számára.