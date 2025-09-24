Nemzeti konzultáció: mutatjuk a második kérdést

Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalán úgy fogalmazott, a magyar kormány 2010 óta egy Európában egyedülálló családtámogatási modellt vezetett be, melynek része a családi otthonteremtési kedvezmény, a falusi csok, a három és négygyermekes anyák élethosszig tartó szja–mentessége, a csed, valamint a gyed adómentessé tétele. Ez a nemzeti konzultáció második témája.

Hidvéghi Balázs bejelentette a nemzeti konzultáció következő kérdését. Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Felidézte,

a magyar kormány január elsejével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026–tól pedig a kétgyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet.

„A magyar családtámogatási rendszert mára nemzetközi szinten is széles elismerés övezi. Célunk, hogy aki családot szeretne alapítani és munkából eltartani a családját, annak minden támogatást megadjunk ehhez” – fogalmazott a politikus, aki rámutatott,

Brüsszel azonban ellenzi a kormány családtámogatási rendszerét, szerintük a kormány túl nagy kedvezményekben részesíti a magyar családokat.

„Ők inkább segélyeket osztanának és a bevándorlást támogatnák. Kiszivárgott tervek szerint a családi adókedvezmények rendszerét szűkíteni kell, ami Magyarországon több mint egymillió magyar családot érintene negatívan” – emelte ki az államtitkár.

„Mi meg akarjuk védeni, sőt bővíteni akarjuk a családtámogatási rendszerünket. Azonban a Brüsszelt kiszolgáló hazai ellenzék tervei veszélybe sodornák mindezt. Ráadásul ők el akarják titkolni, hogy mire készülnek, de ne engedjük, hogy átverjenek. Októberben indul a Nemzeti Konzultáció, vegyünk részt rajta mindannyian és tiltakozzunk a családi adókedvezmények szűkítése ellen” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár közölte, a nemzeti konzultáció második kérdése a családi adókedvezményekre vonatkozik, és úgy hangzik,

Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?

Hidvéghi Balázs kedden tette közzé az első kérdést, amely így hangzik:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

Az államtitkár a kérdéssel kapcsolatban kifejtette: Magyarországon az emberek Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját fizetik.