Kiderült, hogy mikor indul az új nemzeti konzultáció az adózásról

Október elsején indul az új nemzeti konzultáció, amely elsősorban a közteherviselésről és az adózásról szól – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A konkrét kérdéseket a következő napokban hozzák nyilvánosságra. A kormány szerint vissza kell utasítani mind a Tisza Párt adóemelési elképzeléseit, mind az Európai Unió adópolitikai elvárásait.

Október 1-jén indul az új nemzeti konzultáció az adózásról

Európa válaszai és a magyar út

Orbán Balázs rámutatott: Európa komoly kihívások előtt áll, a háború, a migráció, a zöld átmenet és a versenyképesség kérdésében Brüsszel rendre kudarcot vall. Úgy fogalmazott: ha Magyarország követi ezeket az utakat, az hanyatláshoz vezet. A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján 12 ezren – köztük művészek, sportolók és tudósok – álltak ki a polgári, konzervatív és keresztény értékek mellett, amelyek szerinte a magyar válasz alapját adják.

Brüsszel nyomása és a magyarok felhatalmazása

A politikai igazgató hangsúlyozta:

Brüsszel régóta adóemelésre próbálja kényszeríteni Magyarországot, ezért csak a társadalom világos felhatalmazásával lehet ennek ellenállni.

A nemzeti konzultáció fontossága

A kormány arra számít, hogy a magyarok nemet mondanak az adóterhek növelésére, így szilárd mandátumot kapnak a politikai vitákban. Orbán Balázs jelezte: öt kérdés szerepel majd a konzultációban.

„Fegyvernek nincs helye a politikában”

A politikus megemlékezett az amerikai Charlie Kirkről is, akit politikai erőszak áldozataként temettek el. Hangsúlyozta: Kirk üzenete az volt, hogy vitákkal, érvekkel és békés párbeszéddel lehet előrehaladni, nem fegyverrel. Ezzel összefüggésben bírálta Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt politikusát, aki fegyverrel jelent meg több rendezvényen.

Orbán Balázs szerint ez a politikai kultúra elfogadhatatlan új eleme. Úgy vélte, Magyarország eddig a béke szigete tudott maradni, és a Fidesz–KDNP célja, hogy ez így is maradjon, még a választási kampány feszült időszakában is.