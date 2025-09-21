NoÁr és Pottyondy kiállnak Magyar Péter mellett - a szokásos baloldali influenszerek tüntetnek a Hősök terén

Vasárnap este 18 órás kezdéssel tüntetnek a jól ismert balliberális megmondóemberek, színészek és influenszerek a Hősök terén. NoÁr és Pottyondy Edina „Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért” címmel tartják meg az eseményt - írja a Magyar Nemzet.

NoÁr és társai: A tüntetést szervező Loupe tagjai (Forrás: Facebook)

NoáR és Pottyondy újra mozgolódik

A csoportnak többek között Molnár Áron „noÁr”, Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Rainer-Micsinyei Nóra és Horváth János Antal a tagjai. Ugyanakkor a szervezők között található az Esti Kornél nevű erősen baloldali, alternatív együttes is.

Horváth János Antal az ATV-ben a Zelenszkij–Magyar Péter plakátokkal indokolta a demonstráció megszervezését. A főszervező szerint ezek a "kampányanyagok" már olyan mélységét mutatják a közbeszédnek és a közterek felhasználásának, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A Magyar Nemzet ugyanakkor arról ír, hogy a köztéri hirdetések valójában teljesen másról szólnak. "A Tisza Brüsszel háborúpárti politikáját követi és Magyar Péter pártelnök, uniós parlamenti képviselő körül több ukrán titkosszolgálati szálra derült fény." - írja a lap.

Pottyondy Edina, a tavalyi influenszertüntetés egyik fő felszólalója most is jelezte, hogy részt vesz az eseményen, mivel meg szeretné védeni a közbeszédet. Mint a Magyar Nemzet megjegyzi: az influenszer korábbi kijelentései aligha tekinthetők a közbeszéd színvonalának megőrzéséért folytatott tevékenységnek. Egy korábbi demonstráción kijelentette: „a magyar állam szörnyetegek búvóhelye”, de Orbán Viktort is nevezte „kifejezetten veszélyes szociopatának” és „hippi Hitlernek”.

A Fidesz-szavazókról és Orbán Viktorról úgy nyilatkozott: „március 15-én a szokásos nyugdíjas hadsereg és a Fidelitas előtt mondott beszédet Putyin Haynauja”, de azt is kijelentette, hogy

nem mertek idén békemenetet szervezni, a szokásos nyugdíjas zombiapokalipszis elmaradt.

Noár szövetségese, Pottyondy Edina felbukkant a tavalyi influenszertüntetésen is.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Gyűlölködő videók

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a tüntetés másik arca, Molnár Áron „noÁr” és felesége is kapcsolatba hozható Magyar Péterrel. Utóbbi ugyanis tulajdonosa egy olyan cégnek, amely személyi szinten kötődik a Magyar Péter egyesületének székhelyet biztosító Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft.-hez. Ez a vállalat egy 2014-ben publikált online cikk szerint egy offshore-ügyben érintett és Bajnai Gordon üzleti köréhez kapcsolható ciprusi cég egyik részvényese.