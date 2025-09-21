NoÁr és Pottyondy kiállnak Magyar Péter mellett - a szokásos baloldali influenszerek tüntetnek a Hősök terén

Vasárnap este 18 órás kezdéssel tüntetnek a jól ismert balliberális megmondóemberek, színészek és influenszerek a Hősök terén. NoÁr és Pottyondy Edina „Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért” címmel tartják meg az eseményt - írja a Magyar Nemzet.
A csoportnak többek között Molnár Áron „noÁr”, Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Rainer-Micsinyei Nóra és Horváth János Antal a tagjai. Ugyanakkor a szervezők között található az Esti Kornél nevű erősen baloldali, alternatív együttes is.
Horváth János Antal az ATV-ben a Zelenszkij–Magyar Péter plakátokkal indokolta a demonstráció megszervezését. A főszervező szerint ezek a "kampányanyagok" már olyan mélységét mutatják a közbeszédnek és a közterek felhasználásának, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A Magyar Nemzet ugyanakkor arról ír, hogy a köztéri hirdetések valójában teljesen másról szólnak. "A Tisza Brüsszel háborúpárti politikáját követi és Magyar Péter pártelnök, uniós parlamenti képviselő körül több ukrán titkosszolgálati szálra derült fény." - írja a lap.
Pottyondy Edina, a tavalyi influenszertüntetés egyik fő felszólalója most is jelezte, hogy részt vesz az eseményen, mivel meg szeretné védeni a közbeszédet. Mint a Magyar Nemzet megjegyzi: az influenszer korábbi kijelentései aligha tekinthetők a közbeszéd színvonalának megőrzéséért folytatott tevékenységnek. Egy korábbi demonstráción kijelentette: „a magyar állam szörnyetegek búvóhelye”, de Orbán Viktort is nevezte „kifejezetten veszélyes szociopatának” és „hippi Hitlernek”.
A Fidesz-szavazókról és Orbán Viktorról úgy nyilatkozott: „március 15-én a szokásos nyugdíjas hadsereg és a Fidelitas előtt mondott beszédet Putyin Haynauja”, de azt is kijelentette, hogy
nem mertek idén békemenetet szervezni, a szokásos nyugdíjas zombiapokalipszis elmaradt.
A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a tüntetés másik arca, Molnár Áron „noÁr” és felesége is kapcsolatba hozható Magyar Péterrel. Utóbbi ugyanis tulajdonosa egy olyan cégnek, amely személyi szinten kötődik a Magyar Péter egyesületének székhelyet biztosító Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft.-hez. Ez a vállalat egy 2014-ben publikált online cikk szerint egy offshore-ügyben érintett és Bajnai Gordon üzleti köréhez kapcsolható ciprusi cég egyik részvényese.
NoÁr egy ukrán feliratos videóban üzent a kárpátaljai magyaroknak, folyamatosan a magyar kormányt szidva és Ukrajnát éltetve. Arról viszont nem ejtett szót, hogy a magyar kisebbséget Zelenszkijék is folyamatosan elnyomták, például a nyelvhasználatot sem engedték az iskolákban. A videót azzal zárta, hogy „Dicsőség Ukrajnának”. NoÁr szintén erősen fogalmazott, amikor nekiesett Vasvári Vivennek. Tette mindezt azért, mert a modell, influenszer elmondta a követőinek a véleményét Ukrajna EU-csatlakozásáról.
NoÁr azt javasolta a véleményét felvállaló Vasvárinak, hogy ne foglalkozzon olyan dolgokkal, amelyekhez nem ért. A hatgyermekes családanyát véleményéért porig próbálta alázni. A baloldali aktivista úgy fogalmazott, hogy a tervezett ukrán EU-csatlakozás csak a Fidesz hazugsága. Amit azért találtak ki, hogy eltereljék a figyelmet a valós problémákról.
Noárról egyébként már évekkel ezelőtt kiderült, hogy külföldről kap segítséget a mozgalmárkodáshoz. Korábbi, azóta felfüggesztett szervezete, a NoÁr Mozgalom az amerikai infrastruktúrát kihasználva a Tanítanék Mozgalom együtt gyűjtött adományokat, épített a weboldalt, petíciózta és szervezte a megmozdulásokat.