Felmérés: nyerésre áll a Fidesz, a magyarok többsége Orbán Viktort akarja

Az egyik legismertebb amerikai közvélemény-kutató cég friss felmérése szerint egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra. A McLaughlin & Associates – amely Donald Trump felkérésére is többször dolgozott már – által, az Index megrendelésére készített kutatásból kiderül:

a kormánypártok támogatottsága 43, míg a Tiszáé 37 százalékon áll.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond a Fidesz-KDNP EP- és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a Bálna Központban, 2024. június 10-én (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Biztos Orbán Viktor helye a kormányfői székben



A felmérésből az is kiderül, hogy a magyarok többsége továbbra is Orbán Viktort látná szívesen miniszterelnökként, és a választók várakozásai szerint 2026 után is ő marad a kormányfő.

Még az amerikai közvélemény-kutató szerint is egyértelmű a Fidesz előnye (Forrás: index.hu)

A Fidesz-KDNP és a Tisza Párt mellett még a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció (DK) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jutna be a parlamentbe a kutatás szerint. Viszonylag alacsonynak mondható a bizonytalanok aránya, mindössze 3 százalék. A kutatók azt is mérték, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek, erre a kérdésre

a válaszadók 45 százaléka Orbán Viktort, míg 36 százalékuk Magyar Pétert jelölte meg.

A Fidesz-KDNP és a Tisza versenyének mutatói

Arra a kérdésre, hogy ki nyeri meg a választást (attól függetlenül, hogy kire szavazna), a válaszadó magyarok 51 százaléka gondolja úgy, hogy Orbán Viktor és 41 százalékuk, hogy Magyar Péter. A megkérdezettek arra a kérdésre, hogy javulni fog-e a gazdaság helyzete a következő időszakban, a válaszadók többsége (3 százalékpont különbséggel) igennel válaszolt.

Ezt gondolják az emberek Magyar Péterről

A kutatás során Magyar Péterről megfogalmazott állításokkal kapcsolatos véleményt kérdeztek a kutatók, eszerint: