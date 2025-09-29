Nyomozás indult Hadházyék ellen a hatalmas botrányuk miatt

A rendőrség nyomozást rendelt el csoportos garázdaság gyanúja miatt a múlt kedden a Ferenciek terén, a Szent Ferenc-templomnál Pál atya sérelmére elkövetett cselekmények miatt – tudatta Budai Gyula kormánypárti országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.

Hadházy Ákos tüntetője Pál atyát vegzálta. (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Hadházy Ákos és csürhéje múlt héten kedden, Budapesten a Ferenciek terén betört a Szent Ferenc-templomba, és megtámadták a 82 éves Pál atyát. Csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tettem feljelentést, ami miatt a rendőrség nyomozást rendelt el

– idézte fel a politikus.

Hadházy Ákos ellenzéki országgyűlési képviselő múlt keddi beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja, amiről úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását a tüntetésen. Ezért a résztvevők közül néhányan, köztük egy zebrajelmezbe öltözött egyén, behatoltak a templomba, majd számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.