Nyomozás indult Hadházyék ellen a hatalmas botrányuk miatt

Egy ellenzéki tüntetésen résztvevők a budapesti Szent Ferenc-templomnál rátámadtak egy idős szerzetesre.
A rendőrség nyomozást rendelt el csoportos garázdaság gyanúja miatt a múlt kedden a Ferenciek terén, a Szent Ferenc-templomnál Pál atya sérelmére elkövetett cselekmények miatt – tudatta Budai Gyula kormánypárti országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.

Hadházy Ákos tüntetője Pál atyát vegzálta. (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Hadházy Ákos és csürhéje múlt héten kedden, Budapesten a Ferenciek terén betört a Szent Ferenc-templomba, és megtámadták a 82 éves Pál atyát. Csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tettem feljelentést, ami miatt a rendőrség nyomozást rendelt el

– idézte fel a politikus.

Hadházy Ákos ellenzéki országgyűlési képviselő múlt keddi beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja, amiről úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását a tüntetésen. Ezért a résztvevők közül néhányan, köztük egy zebrajelmezbe öltözött egyén, behatoltak a templomba, majd számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest.

Hadházyék újabb botránya: megtámadtak egy békés papot, aki harangozni mert
Orbán Viktor: Kiállunk Pál atya mellett, megvédjük a Ferenciek terén megtámadott papot

 

 

