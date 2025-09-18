Itt a bejelentés: 69 évre emelik a nyugdíjkorhatárt

Az öregedő társadalom, a csökkenő születésszám miatt az unió egyes tagállamaiban fokozatosan emelik a nyugdíjkorhatárt – írta meg a sonline.hu. Spanyolországban 2027-től 67 év lesz a hivatalos korhatár, Belgiumban 2030-tól, Németországban pedig 2031-től lép életbe ugyanez. Dániában 10 év múlva 2035-től 69 évre emelik a nyugdíjkorhatárt, Olaszországban 2050-re akár 69 év és 9 hónap is lehet a határ.

Az EU egyes országaiban egyre jobban kitolják a nyugdíjkorhatárt

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Magyarországon eközben a nyugdíjkorhatár 65 év – ez az 1956. december 31. után születettekre vonatkozik.

A Sonline cikke szerint a magyar rendszer stabilnak tűnik, ám a demográfiai változások hosszú távon idehaza is komoly kihívásokat jelenthetnek.