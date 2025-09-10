Mint nyuszit a kalapból, úgy húzta elő a Tisza új alelnökét Magyar Péter

Forsthoffer Ágnes néhány napja a Tisza Párt turisztikai szakértőjeként és harmadik alelnökeként mutatkozott be a nyilvánosságnak, jó időzítéssel egy, a párt körül kibontakozó politikai botrány idején. A család már a Kádár-rendszerben is befolyásosnak számított, s így természetesen a privatizációból is profitált: idősebb Forsthoffer Ferenc például a balatonfüredi hajógyár felszámolójaként tömeges vagyonátcsoportosítást hajtott végre, de azután is sikeresen privatizált más cégeket – rántja le a leplet az Ellenpont.hu.
A családi vállalkozások mára mérhető sikereket mutatnak:
a Talajerőgazdálkodási Kft. árbevétele 2023-ban meghaladta az egymilliárd forintot, 2024-re pedig eredménytartaléka 700 millióra nőtt, így a tulajdonosok jelentős osztalékokat vehettek fel.
A Hotel Margaréta mögött álló cégcsoport is stabil árbevételt, profitot és növekvő készpénzállományt tudhat magáénak – mindez biztonságos üzleti lábakon nyugszik.
A család nemcsak üzleti, hanem jelentős ingatlanportfólióval is rendelkezik: Balatonfüreden panorámás házak, Tihanyban egy vendégház, valamint budapesti, balatoni lakóparkok sorakoznak a listán. Az ingatlanok piaci értéke akár félmilliárd forint nagyságrendű is lehet, különösen a Balaton-parti telkek és házak esetében.
Tarr Zoltán és Radnai Márk mellett a Tisza harmadik alelnökeként Forsthoffer Ágnes nem először vállalt közéleti szerepet. Noha függetlenként indult a helyi képviselő-választáson, most már a Tisza Párt színeiben teljes vállszélességgel politizál. Magyar Péter pártelnök a vasárnapi kötcsei rendezvényen jelentette be őt, mielőtt a botrányok hullámai újra felcsaptak volna körülötte. Szimbolikus, hogy Magyar Péter az új alelnök bemutatásával igyekezett megnyugtatni a Tisza-tábort.