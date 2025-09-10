Mint nyuszit a kalapból, úgy húzta elő a Tisza új alelnökét Magyar Péter

Forsthoffer Ágnes néhány napja a Tisza Párt turisztikai szakértőjeként és harmadik alelnökeként mutatkozott be a nyilvánosságnak, jó időzítéssel egy, a párt körül kibontakozó politikai botrány idején. A család már a Kádár-rendszerben is befolyásosnak számított, s így természetesen a privatizációból is profitált: idősebb Forsthoffer Ferenc például a balatonfüredi hajógyár felszámolójaként tömeges vagyonátcsoportosítást hajtott végre, de azután is sikeresen privatizált más cégeket – rántja le a leplet az Ellenpont.hu.

Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes (kép forrása: ellenpont.hu)

A Forsthoffer család öröksége a privatizációból

A családi vállalkozások mára mérhető sikereket mutatnak:

a Talajerőgazdálkodási Kft. árbevétele 2023-ban meghaladta az egymilliárd forintot, 2024-re pedig eredménytartaléka 700 millióra nőtt, így a tulajdonosok jelentős osztalékokat vehettek fel.

A Hotel Margaréta mögött álló cégcsoport is stabil árbevételt, profitot és növekvő készpénzállományt tudhat magáénak – mindez biztonságos üzleti lábakon nyugszik.