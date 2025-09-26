Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mikor lesz már vége az őrületnek? Ha ez így folytatódik, jöhet a NATO 4. cikkelye

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifát, a törvény teljes szigorával csapunk le rájuk

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csírájában kell elfojtanunk az erőszak politikáját, ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét. A mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa-szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán pénteken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorantifa mozgalomszélsőbaloldalAntifabetiltás

A miniszterelnök rámutatott, hogy a gyűlölet világszerte újra beette magát a politikába. A nyomában verbális agresszió, fizikai erőszak és merényletek járnak.

Magyarország sokáig a béke szigete volt” 

– emlékeztetett. 

Orbán Viktor: Minden rágalmazót utol fogunk érni, aki nem menekül Brüsszelbe

„Most viszont a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon. Ott van a koncerteken, ahol kivégzést imitálnak. Ott van a templom kapujában, ahol egy idős szerzetest fenyegetnek. Ott van a politikai gyűléseken, ahol egy felelőtlen alak fegyverrel jelenik meg. És ott van az utcákon, ahol szélsőbaloldali aktivisták ártatlan embereket vernek meg.”

Ebből elég volt! Csírájában kell elfojtanunk az erőszak politikáját, ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét. 

A mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa-szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk. 

Elég volt az erőszakból” – zárta gondolatait Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!