Magyarország azért biztonságos ország, mert a magyar emberek nem engedték, hogy az agresszió, az erőszak és a fegyverek vegyék át a párbeszéd helyét a politikában – hangsúlyozta Orbán Balázs szerdai Facebook-bejegyzésében.

Ruszin-Szendi Romulusz is beismerte, hogy fegyverrel jelent meg a Tisza Párt egyik fórumán (Forrás: YouTube)

Orbán Balázs: megpróbálták kimagyarázni az ügyet

A politikai igazgató hozzátette, hogy a Tisza Párt felrúgja a társadalmi konszenzust, egy volt vezérkari főnök úgy akar politikai karriert építeni, hogy azt mondja „viszket a tenyere”, meg hogy „beverne” az újságíróknak és közben lőfegyverrel megy az emberek közé.

„A baloldali sajtó – pont úgy, mint Kötcsén, az újságíró ellen elkövetett fizikai erőszak esetében – megpróbálta kimagyarázni az ügyet, mentegetni Ruszin-Szendi Romuluszt.

Morális fekete lyuk. Ráadásul végül ő maga vallotta be, hogy tényleg fegyver lapult a ruhája alatt, miközben emberek vették körül.”

– tette hozzá Orbán Balázs.

Hidvéghi: Kitalálni is nehéz lenne ennyi sületlenséget

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az alábbiakat fűzte hozzá az egyre terebélyesedő botrányhoz:

„Tehát a 444 és a Telex hosszú cikkben próbálja mentegetni Ruszint, erre Peti (Magyar Péter – a szerk.) bemondja, hogy Romulusz tényleg fegyverrel járkálgat a lakossági fórumára. De tényleg… Kitalálni is nehéz lenne őket!”

A parlamenti államtitkár felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki média egy része még védelmébe is veszi Toka tábornokot.