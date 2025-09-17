Magyarország azért biztonságos ország, mert a magyar emberek nem engedték, hogy az agresszió, az erőszak és a fegyverek vegyék át a párbeszéd helyét a politikában – hangsúlyozta Orbán Balázs szerdai Facebook-bejegyzésében.
A politikai igazgató hozzátette, hogy a Tisza Párt felrúgja a társadalmi konszenzust, egy volt vezérkari főnök úgy akar politikai karriert építeni, hogy azt mondja „viszket a tenyere”, meg hogy „beverne” az újságíróknak és közben lőfegyverrel megy az emberek közé.
„A baloldali sajtó – pont úgy, mint Kötcsén, az újságíró ellen elkövetett fizikai erőszak esetében – megpróbálta kimagyarázni az ügyet, mentegetni Ruszin-Szendi Romuluszt.
Morális fekete lyuk. Ráadásul végül ő maga vallotta be, hogy tényleg fegyver lapult a ruhája alatt, miközben emberek vették körül.”
– tette hozzá Orbán Balázs.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az alábbiakat fűzte hozzá az egyre terebélyesedő botrányhoz:
„Tehát a 444 és a Telex hosszú cikkben próbálja mentegetni Ruszint, erre Peti (Magyar Péter – a szerk.) bemondja, hogy Romulusz tényleg fegyverrel járkálgat a lakossági fórumára. De tényleg… Kitalálni is nehéz lenne őket!”
A parlamenti államtitkár felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki média egy része még védelmébe is veszi Toka tábornokot.