Orbán Balázs: Az ellenzék a botrányaival saját magát buktatja le

A magyar ellenzék legnagyobb tévedése ma az, hogy elhiteti magával: a botrányok, a hangfelvételek, a politikai cirkusz majd kiváltják a valódi kormányzóképességet – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs szerint az ellenzék ma nem vitázni akar, hanem botrányokkal és politikai cirkusszal próbálja leplezni a kormányzóképesség hiányát. Fotó: Szigetváry Zsolt

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint valójában ennek az ellenkezője történik: ahol elfogynak az érvek, ott marad a kiabálás, az agresszió és a trükközés. Mint írta, ez látszik napjainkban Magyarországon is – a mindennapos ferdítések, a titkolózás, a hazudozás és a kiszivárgott adóemelési tervek jelzik, hogy az újonnan érkezők nem tiszta vitára, hanem a választók becsapására készülnek.

„Ezzel ellentétben a kormány 2010 óta következetesen azt teljesítette, amit vállalt: megvédte a családokat, a rezsit, a munkahelyeket és a nyugdíjakat. Sikerült – még egy háború, energiaválság és egy rendkívül rossz inflációs környezet közepette is”

– folytatta.

A közélet minősége megváltozott Orbán Balázs szerint

Mint fogalmazott: habár a háború nem ért véget, az európai gazdaság még nem lábalt ki az árokból, de mégis úgy látjuk, hogy itt az ideje az új távlatokat nyitó intézkedéseknek, mint az Otthon Start, a vállalkozásoknak szóló kedvezményes hitel és a családoknak kedvező újabb adócsökkentések. A választás tétje szerinte, hogy meg tudjuk-e őrizni ezt a perspektívát a magyar családok és vállalkozások számára.

Úgy vélekedett:

közélet minősége drasztikusan megváltozott az elmúlt időszakban.

Az ellenfél beemelte a verbális és fizikai erőszak kultúráját. Fenyegetőznek, újságírókkal erőszakoskodnak, fegyverrel mennek emberek közé. Szerintük viszont a magyar közéletnek higgadtságra, szakmai vitákra és a kedélyek hűtésére van szüksége.

– Nemzetközi színtéren ugyanilyen világos a kép. A NATO álláspontja egyre jobban közeledik a magyarhoz, hiszen a szövetséget meghatározó nagy katonai hatalmak, mint Amerika vagy a törökök – hozzánk hasonlóan – a háború mielőbbi lezárásában érdekeltek. Az EU-ban viszont szakaszhatárhoz értünk: meg kell kérdőjeleznünk a brüsszeli vezetést, amely a háború- és szankciópárti politikájával zsákutcába vitte az integrációt. Európa hazafias erői – Magyarországgal együtt – nyíltan ennek a vezetésnek az ellenzékét alkotják. A változás elkerülhetetlen, új irányt kell adni az uniónak – zárta gondolatait a politikus.