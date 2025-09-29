Hírlevél

Orbán Balázs

Európa a harmadik világháború felé tart – Brüsszel vakon rohan a szakadék felé

Orbán Balázs szerint már a nemzetközi sajtóban is megjelent az a félelem, amelyre a magyar kormány évek óta figyelmeztet: a brüsszeli háborúpárti politika könnyen globális konfliktushoz vezethet. Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében a Politico beszámolóját idézte.
Orbán Balázs Facebook oldalán azt írta: Már a Politico is arról ír, hogy a brüsszeli háborús politika folytatása a harmadik világháborúhoz vezethet.

Orbán Balázs: Európa a harmadik világháború felé tart (Fotó: MTI)
Orbán Balázs: Európa a harmadik világháború felé tart (Fotó: MTI)

A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, hogy a koppenhágai csúcstalálkozón Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már arról beszélt: az uniónak katonai hatalommá kell válnia. Emellett 140 milliárd eurós „reparációs hitel” felvételét javasolta, amely közös európai eladósodással járna.

Orbán Balázs rámutatott: 

a Politico arról számol be, hogy „kormányzati tisztviselők magánbeszélgetésekben aggodalmukat fejezték ki egy »Ferenc Ferdinánd-pillanat« lehetősége miatt, amikor egy hirtelen eszkaláció az egész kontinenst konfliktusba sodorhatná – ahogyan a trónörökös elleni 1914-es merénylet is világháborút robbantott ki.”

Kiemelte: 

Kezdik belátni, amire a magyar kormány évek óta igyekszik felhívni a figyelmet: ha Európa nem változtat a háborús stratégián, az könnyen világháborúhoz vezethet

– fogalmazott.

A magyar kormány álláspontja változatlan, sorolta Orbán Balázs:

  • Ez nem a mi háborúnk.
  • Számunkra nem valamelyik háborús fél, hanem a magyar emberek érdeke az első.
  • Európának a békét kellene elősegítenie, ehhez az utat jelenleg az amerikai béketörekvések támogatása jelenti.
  • Nemet mondunk arra, hogy az európai adófizetők pénzét Ukrajnába küldjék az ukrán hadsereg felfegyverzésére, Ukrajna újjáépítésére és az ukrán adósságok fedezésére.
  • Nemet mondunk a közös eladósodásra, mert az a nemzeti szuverenitás teljes feladását jelentené.

 

