Európa a harmadik világháború felé tart – Brüsszel vakon rohan a szakadék felé

Orbán Balázs Facebook oldalán azt írta: „Már a Politico is arról ír, hogy a brüsszeli háborús politika folytatása a harmadik világháborúhoz vezethet.”

Orbán Balázs: Európa a harmadik világháború felé tart (Fotó: MTI)

A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, hogy a koppenhágai csúcstalálkozón Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már arról beszélt: az uniónak katonai hatalommá kell válnia. Emellett 140 milliárd eurós „reparációs hitel” felvételét javasolta, amely közös európai eladósodással járna.

Orbán Balázs rámutatott:

a Politico arról számol be, hogy „kormányzati tisztviselők magánbeszélgetésekben aggodalmukat fejezték ki egy »Ferenc Ferdinánd-pillanat« lehetősége miatt, amikor egy hirtelen eszkaláció az egész kontinenst konfliktusba sodorhatná – ahogyan a trónörökös elleni 1914-es merénylet is világháborút robbantott ki.”

Kiemelte:

Kezdik belátni, amire a magyar kormány évek óta igyekszik felhívni a figyelmet: ha Európa nem változtat a háborús stratégián, az könnyen világháborúhoz vezethet

– fogalmazott.

A magyar kormány álláspontja változatlan, sorolta Orbán Balázs: