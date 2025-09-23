Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz

Orbán Balázs

Hadházy Ákos „gumikacsákkal” próbál takarózni

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Hadházy Ákos nem tudott érdemi választ adni arra, mit tett Zuglóért az elmúlt három évben. A helyzetet szerinte annyira kellemetlennek érezte az ellenzéki politikus, hogy a videóból ezt a részt ki is vágták. Orbán Balázs úgy fogalmazott: nem csoda, hiszen „nagy hallgatás és kézremegés” volt a reakció.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsZuglószámokHadházy Ákos

Orbán Balázs Facebook-posztjában arról írt, hogy beszédes jelenet maradt ki abból a videóból, amelyben Hadházy Ákos a parlamentben próbálta provokálni. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint amikor arról kérdezte az ellenzéki képviselőt, mit tett Zuglóért az elmúlt három évben, Hadházy csak hallgatni tudott.

Orbán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Orbán Balázs: bohócot csinált magából Hadházy Ákos

Érdekes módon az a rész már nem került be a videóba, amikor arról kérdeztem képviselő urat, hogy mennyiben szolgálja a zuglói lakosokat a tevékenysége és hogy mit intézett el a zuglóiaknak az elmúlt három évben. Erre nagy hallgatás és kézremegés volt a válasz. Nem csoda, hogy ki lett vágva”

– írta Orbán Balázs.

A felvételen az látható, ahogyan Hadházy provokatívan kérdezi őt „álhírekről” – vagy ahogy Orbán Balázs fogalmazott: gumikacsákról – a parlamentben.

Eközben egy, a 21 Kutatóközpont által a Tisza Párt megbízásából készült felmérés szerint mindössze 18 százalék választaná újra Hadházy Ákost 2026-ban. Orbán Balázs szerint nem véletlen, hogy az ellenzéki politikus hónapok óta akciózik: a számok alapján komoly bajban lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!