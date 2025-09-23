Hadházy Ákos „gumikacsákkal” próbál takarózni

Orbán Balázs Facebook-posztjában arról írt, hogy beszédes jelenet maradt ki abból a videóból, amelyben Hadházy Ákos a parlamentben próbálta provokálni. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint amikor arról kérdezte az ellenzéki képviselőt, mit tett Zuglóért az elmúlt három évben, Hadházy csak hallgatni tudott.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Orbán Balázs: bohócot csinált magából Hadházy Ákos

Érdekes módon az a rész már nem került be a videóba, amikor arról kérdeztem képviselő urat, hogy mennyiben szolgálja a zuglói lakosokat a tevékenysége és hogy mit intézett el a zuglóiaknak az elmúlt három évben. Erre nagy hallgatás és kézremegés volt a válasz. Nem csoda, hogy ki lett vágva”

– írta Orbán Balázs.

A felvételen az látható, ahogyan Hadházy provokatívan kérdezi őt „álhírekről” – vagy ahogy Orbán Balázs fogalmazott: gumikacsákról – a parlamentben.

Eközben egy, a 21 Kutatóközpont által a Tisza Párt megbízásából készült felmérés szerint mindössze 18 százalék választaná újra Hadházy Ákost 2026-ban. Orbán Balázs szerint nem véletlen, hogy az ellenzéki politikus hónapok óta akciózik: a számok alapján komoly bajban lehet.