Orbán Balázs: A magyarok kétharmada nemet mond a Tisza-csomagra

A Századvég legfrissebb kutatása szerint a magyarok döntő többsége nem támogatja a Tisza Párt adóemelési programját. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Századvég kutatására.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a jövő évi választás kulcskérdése, hogy Magyarország megőrzi-e saját, szuverén útját, vagy enged a brüsszeli nyomásnak. 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Tisza által bevezetendő megszorítások veszélyeit ecsetelte (kép forrása: Facebook/OrbanBalazs)

A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. A másik út Brüsszel forgatókönyve: adóemelések, megszorítások, a családtámogatások és a kedvezményrendszerek felszámolása” 

– írta Orbán Balázs.

Nem kérnek a magyarok a Tisza-csomagból

Mit mutat a kutatás?

A Századvég felmérése szerint tízből 7 magyar elutasítja a Tisza Párt háromkulcsos adótervét és a családi adókedvezmények eltörlését:

  • Az édesanyáknak járó kedvezmények megszüntetését a választók 68 százaléka, 
  • a fiatalok adókedvezményének eltörlését pedig 65 százaléka utasítja el.

Orbán Balázs szerint ez világos üzenet: a magyar emberek többsége nem akarja a Tisza-csomagot. 

Mi azt mondjuk: Magyarországnak a saját útján kell maradnia – megőrizve a mozgásterét, erősítve a családokat és a vállalkozásokat” 

– tette hozzá.

 

