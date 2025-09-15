Orbán Balázs: A magyarok kétharmada nemet mond a Tisza-csomagra

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a jövő évi választás kulcskérdése, hogy Magyarország megőrzi-e saját, szuverén útját, vagy enged a brüsszeli nyomásnak.
A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. A másik út Brüsszel forgatókönyve: adóemelések, megszorítások, a családtámogatások és a kedvezményrendszerek felszámolása”
– írta Orbán Balázs.
A Századvég felmérése szerint tízből 7 magyar elutasítja a Tisza Párt háromkulcsos adótervét és a családi adókedvezmények eltörlését:
Orbán Balázs szerint ez világos üzenet: a magyar emberek többsége nem akarja a Tisza-csomagot.
Mi azt mondjuk: Magyarországnak a saját útján kell maradnia – megőrizve a mozgásterét, erősítve a családokat és a vállalkozásokat”
– tette hozzá.