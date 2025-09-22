Videóüzenetben méltatta a magyarokat az amerikai véleményvezér

Mario Nawfal, a Digitális Polgári Körök apropóján videóüzenetet küldött a magyaroknak, melyben méltatta az ország kiállását az alapvető szabadságjogok mellett. Nawfal szerint Magyarország a világ számára „jelzőfény”, amely megmutatja, mit jelent kitartani az értékek és identitás mellett. A véleményvezér egyébként szeptemberben készített interjút Orbán Balázzsal a CPAC-en, aki nem kímélte Brüsszelt.

Mario Nawfal, amerikai véleményvezér (B) és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (J).

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

„Maradjatok büszkék és bátrak”

Nawfal üzenetében hangsúlyozta: amikor sok ország enged a nyomásnak és feladja elveit, Magyarország kitartása messze túlmutat a határain, és inspirálja az embereket világszerte.

Maradjatok büszkék, erősek és bátrak, és tudjátok, hogy a kiállásotok mindenhol látszik és tiszteletet vált ki”

– fogalmazott a véleményvezér. Orbán Balázs hozzátette: a Digitális Polgári Körök mozgalma pontosan erről szól – arról, hogy a magyar polgárok bátran kiállnak a nemzeti értékek mellett.