Orbán Balázs: Elég egyetlen rossz döntés és nem mi fogjuk eldönteni, hogy kivel élünk együtt!

Tíz évvel ezelőtt ezen a napon Röszkén valami végképp megváltozott. Magyarország határait elérte a 21. század egyik, ha nem a legnagyobb civilizációs kihívása, a migrációs válság. Erő, lélekjelenlét és bátorság kellett ahhoz, hogy ne sodorjon el bennünket. Felvettük a kesztyűt, és megállítottuk a migránsáradatot. Helyesen tettük – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében.

Budapest, 2025. május 8. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Fesztiválján 2025. május 8-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Orbán Balázs: Európa rosszabb helyzetben, mint tíz éve

„Európa liberális vezetése kétszeresen is elbukott a válságkezelés során:

azt üzente migránsok millióinak, hogy nem is akarja megállítani őket, jöjjenek nyugodtan;

azt üzente migránsok millióinak, hogy ha le akarnak telepedni, nem kell európaivá válniuk, majd Európa válik olyanná, amilyenné ők szeretnék”

– állapítja meg.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint

Európa most összemérhetetlenül rosszabb helyzetben van, mint tíz évvel ezelőtt,

továbbá az európai határokat ostromló külső fenyegetés mára a nyugati társadalmakat belülről zilálja szét:

párhuzamos társadalmak,

mindennapos utcai erőszak,

migráns hátterű bűnbandák,

terrorveszély

és napról napra növekvő társadalmi feszültség

– sorolja.

Európa mára kevésbé európai a migráció következtében

„Európa ma a migráció következtében kevésbé erős, kevésbé összetartó, kevésbé biztonságos és – mivel a Nyugat lemondott az alapvető kulturális értékeiről – kevésbé európai” – hangsúlyozta Orbán.

Arról is írt Orbán Balázs, hogy nem tűnt el a fenyegetés, sikereinkből nem következik, hogy a biztonságunk a jövőben is garantált, ugyanis Brüsszel továbbra is beengedné és szétosztaná a migránsokat Európán belül. A politikus jelezte, Brüsszel továbbra is bünteti Magyarországot azért, mert ellenáll.