Orbán Balázs: Elég egyetlen rossz döntés és nem mi fogjuk eldönteni, hogy kivel élünk együtt!

Tíz évvel ezelőtt ezen a napon Röszkén valami végképp megváltozott. Magyarország határait elérte a 21. század egyik, ha nem a legnagyobb civilizációs kihívása, a migrációs válság. Erő, lélekjelenlét és bátorság kellett ahhoz, hogy ne sodorjon el bennünket. Felvettük a kesztyűt, és megállítottuk a migránsáradatot. Helyesen tettük – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében.
„Európa liberális vezetése kétszeresen is elbukott a válságkezelés során:
– állapítja meg.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint
Európa most összemérhetetlenül rosszabb helyzetben van, mint tíz évvel ezelőtt,
továbbá az európai határokat ostromló külső fenyegetés mára a nyugati társadalmakat belülről zilálja szét:
– sorolja.
„Európa ma a migráció következtében kevésbé erős, kevésbé összetartó, kevésbé biztonságos és – mivel a Nyugat lemondott az alapvető kulturális értékeiről – kevésbé európai” – hangsúlyozta Orbán.
Arról is írt Orbán Balázs, hogy nem tűnt el a fenyegetés, sikereinkből nem következik, hogy a biztonságunk a jövőben is garantált, ugyanis Brüsszel továbbra is beengedné és szétosztaná a migránsokat Európán belül. A politikus jelezte, Brüsszel továbbra is bünteti Magyarországot azért, mert ellenáll.
„A migránsbarát politika kikényszerítéséhez rendre meg is találják a magyarországi szövetségeseiket – most sincs ez másként.”