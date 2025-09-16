Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merénylet volt? Fehéroroszország megszólalt a dróntámadásokról – sokkoló, amit mondtak

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Elég egyetlen rossz döntés és nem mi fogjuk eldönteni, hogy kivel élünk együtt!

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt tíz év migrációs nyomása csak a kezdet ahhoz képest, ami az elkövetkezendő tíz évben fog történni Európában. Brüsszel továbbra is beengedné és szétosztaná a migránsokat Európán belül, valamint továbbra is bünteti Magyarországot azért, mert ellenáll – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázserőszaktársadalomEurópaMagyarországmigráció

Tíz évvel ezelőtt ezen a napon Röszkén valami végképp megváltozott. Magyarország határait elérte a 21. század egyik, ha nem a legnagyobb civilizációs kihívása, a migrációs válság. Erő, lélekjelenlét és bátorság kellett ahhoz, hogy ne sodorjon el bennünket. Felvettük a kesztyűt, és megállítottuk a migránsáradatot. Helyesen tettük – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében.

Budapest, 2025. május 8. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Fesztiválján 2025. május 8-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2025. május 8. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Fesztiválján 2025. május 8-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Orbán Balázs: Európa rosszabb helyzetben, mint tíz éve

„Európa liberális vezetése kétszeresen is elbukott a válságkezelés során:

  • azt üzente migránsok millióinak, hogy nem is akarja megállítani őket, jöjjenek nyugodtan;
  • azt üzente migránsok millióinak, hogy ha le akarnak telepedni, nem kell európaivá válniuk, majd Európa válik olyanná, amilyenné ők szeretnék”

– állapítja meg.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint

Európa most összemérhetetlenül rosszabb helyzetben van, mint tíz évvel ezelőtt,

továbbá az európai határokat ostromló külső fenyegetés mára a nyugati társadalmakat belülről zilálja szét:

  • párhuzamos társadalmak,
  • mindennapos utcai erőszak,
  • migráns hátterű bűnbandák,
  • terrorveszély
  • és napról napra növekvő társadalmi feszültség

– sorolja.

Európa mára kevésbé európai a migráció következtében

„Európa ma a migráció következtében kevésbé erős, kevésbé összetartó, kevésbé biztonságos és – mivel a Nyugat lemondott az alapvető kulturális értékeiről – kevésbé európai” – hangsúlyozta Orbán.

Arról is írt Orbán Balázs, hogy  nem tűnt el a fenyegetés, sikereinkből nem következik, hogy a biztonságunk a jövőben is garantált, ugyanis Brüsszel továbbra is beengedné és szétosztaná a migránsokat Európán belül. A politikus jelezte, Brüsszel továbbra is bünteti Magyarországot azért, mert ellenáll.

„A migránsbarát politika kikényszerítéséhez rendre meg is találják a magyarországi szövetségeseiket – most sincs ez másként.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!