Mi történne, ha elzárnák a gázcsapokat? Orbán Balázs elárulta a legsötétebb forgatókönyvet

„Lehet vitatkozni a százalékokon, lehet magyarázni a körülményeket – de a tény változatlan: az orosz gázról való leválás súlyos károkat okozna a magyar családoknak és a magyar gazdaságnak” – írta Orbán Balázs a Facebookon.

A Telex most azzal próbál érvelni, hogy az IMF csak egyetlen korábbi kutatásra hivatkozott, és az egy 2022-es, hipotetikus helyzetet vizsgált. Ez igaz – de ettől még a számítás maga sokatmondó

– hangsúlyozta Orbán Balázs, aki hozzátette: „Az IMF szakértőinek kutatásai (Di Bella és mtsai, 2024) azt mutatják, hogy egy teljes, uniós szintű orosz földgázstop esetén Magyarország szenvedné el a legnagyobb kibocsátáscsökkenést – a GDP több mint 4 százalékát meghaladó mértékben.”

Vagyis az IMF maga vette elő újra ezt a kutatást, hogy rámutasson: a magyar gazdaság különösen kitett, és egy ilyen döntés óriási károkat okozna

– emelte ki.

A politikus bírálta azokat a brüsszeli döntéshozókat és a hazai baloldalt, akik szerinte vakon végrehajtanák az energiapiaci szankciókat: „A baloldal és a brüsszeli bürokraták ennek ellenére azt szeretnék, hogy Magyarország vakon végrehajtsa az energiapiaci szankciókat – akár a családok rezsiszámlájának drasztikus növekedése, akár a gazdasági teljesítmény visszaesése árán.”

Aláhúzta:

Mi azonban nem engedhetjük, hogy a magyar családok fizessék meg a háborúpárti politika árát. Ezért tartjuk fenn a rezsicsökkentést, ezért kötöttünk hosszú távú energiaszerződéseket. Magyarország energiaellátását nem lehet politikai illúziókra építeni.

Majd ezzel zárta bejegyzését:

A mi álláspontunk továbbra is egyértelmű: a magyar emberek biztonsága és a magyar gazdaság stabilitása az első és legfontosabb.

Korábban az Origo arról is beszámolt, kormányra kerülése esetén energiapolitikáját az orosz energiafüggőség megszüntetésére építené Magyar Péter. A Tisza Párt ígérete önállósággal kecsegtet, ám valójában a rezsicsökkentési program fenntarthatatlanságát jelentené, ami többszörösére emelné a közüzemi díjakat.

