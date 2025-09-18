Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő helyre utazott Zelenszkij, bármi megtörténhet

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Nem megyünk pisztollyal emberek közé

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz körül kirobbant fegyverbotrányra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsTisza PárterőszakRuszin-Szendi RomuluszfegyverpisztolyJogsértés

A politikus emlékeztetett: Ruszin-Szendi politikusként fegyverrel járt emberek között, így vett részt nyilvános rendezvényeken, sőt arról is beszélt, hogy „viszket a tenyere”. Orbán Balázs szerint mindez megalapozottan veti fel a jogsértés gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított az ügyben.

Orbán Balázs szerint Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa átlépett egy határt. 
Forrás: Youtube

Nem kell jogásznak lenni ahhoz, hogy tudjuk: ilyet egyetlen politikus sem tehet. A politika íratlan szabálya, hogy nem megyünk pisztollyal emberek közé” 

– fogalmazott a politikai igazgató.

„Átlépett egy határt”

Orbán Balázs szerint Ruszin-Szendi viselkedése túlmutat egy egyszerű szabálysértésen:

Ruszin-Szendi Romulusz ezzel a tettével és az erőszakos viselkedésével átlépett egy határt, amelyről mindannyian reméltük, hogy senki nem fogja azt átlépni.”

A politikus így zárta gondolatmenetét: szomorú, hogy mindössze egy évvel egy új ellenzéki párt megjelenése után idáig jutott a közélet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!