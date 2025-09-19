Orbán Balázs: Magyarország tiszteli a svédeket, de nem engedi, hogy mások döntsenek a jövőnkről

Orbán Balázs a Facebook bejegyzésében kiemelte, hogy Orbán Viktor levelében világossá tette Ulf Kristersson számára: Magyarország tiszteli a svédeket, de azt nem fogadja el, hogy más országok kormányai döntsenek a magyar emberek jövőjéről.

Orbán Balázs: Nem dönthetnek más kormányok a magyar emberek jövőjéről

A politikai igazgató ezt követően pedig felidézte, hogy a magyar miniszterelnök a levelében barátinak nevezte a svéd népet, ugyanakkor határozottan bírálta Stockholm kormányának Magyarországgal szembeni politikáját.

Svédország a barátunk. A svéd emberek a barátaink. De a kormányuk semmiképp sem barátja Magyarországnak”

- fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő több konkrét példát is felsorolt:

a svéd kormány támogatta a gyermekvédelmi és a szuverenitásvédelmi törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárásokat,

hozzájárult az Erasmus- és Horizon-programból való kizáráshoz, valamint az uniós források befagyasztásához,

folyamatosan szorgalmazza a 7. cikk szerinti eljárás folytatását,

támogatja az Ukrajna EU-csatlakozását ellenző magyar álláspont miatti nyomásgyakorlást,

és az elsők között erőltette át a Migrációs Paktumot, amely Orbán szerint közvetlenül veszélyezteti Magyarország biztonságát.

A levélben a miniszterelnök azt is leszögezte:

Magyarországon sokféleképpen neveznénk ezt a magatartást, de barátságosnak semmiképp sem. Minden ország küzd a saját problémáival. Svédországban ez a migráció. Mi azonban - ellentétben Önökkel - nem avatkozunk bele mások szuverenitásába és belügyeibe, és nem oktatjuk ki a többi országot.”

Orbán Viktor az üzenete zárásként világossá tette, hogy miközben Magyarország kiáll a saját érdekeiért továbbra is aggodalommal tekint Svédország problémáira és a svéd nép helyzetére.

Ugyanakkor továbbra is aggódunk Önökért és a svéd népért”

- írta a magyar kormányfő.