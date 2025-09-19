Hírlevél

Rendkívüli

Ma dől el Ukrajna sorsa? Zelenszkij már teljes pánikban van

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Magyarország tiszteli a svédeket, de nem engedi, hogy mások döntsenek a jövőnkről

Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: Orbán Viktor világossá tette Ulf Kristersson svéd kormányfőnek írt levelében, hogy Magyarország tiszteli a svédeket, de nem fogadja el, ha más országok kormányai akarnak dönteni a magyar emberek jövőjéről. Az Orbán Balázs által felidézett magyar miniszterelnöki levél részletesen sorolja a svéd kormány Magyarország ellen tett lépéseit.
Orbán Balázs a Facebook bejegyzésében kiemelte, hogy Orbán Viktor levelében világossá tette Ulf Kristersson számára: Magyarország tiszteli a svédeket, de azt nem fogadja el, hogy más országok kormányai döntsenek a magyar emberek jövőjéről.

Orbán Balázs a Facebook bejegyzésében kiemelte, hogy Orbán Viktor levelében világossá tette Ulf Kristersson számára: Magyarország tiszteli a svédeket, de azt nem fogadja el, hogy más országok kormányai döntsenek a magyar emberek jövőjéről. Fotó: Facebook

Orbán Balázs: Nem dönthetnek más kormányok a magyar emberek jövőjéről

A politikai igazgató ezt követően pedig felidézte, hogy a magyar miniszterelnök a levelében barátinak nevezte a svéd népet, ugyanakkor határozottan bírálta Stockholm kormányának Magyarországgal szembeni politikáját. 

Svédország a barátunk. A svéd emberek a barátaink. De a kormányuk semmiképp sem barátja Magyarországnak”

- fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő több konkrét példát is felsorolt:

  • a svéd kormány támogatta a gyermekvédelmi és a szuverenitásvédelmi törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárásokat,
  • hozzájárult az Erasmus- és Horizon-programból való kizáráshoz, valamint az uniós források befagyasztásához,
  • folyamatosan szorgalmazza a 7. cikk szerinti eljárás folytatását,
  • támogatja az Ukrajna EU-csatlakozását ellenző magyar álláspont miatti nyomásgyakorlást,
  • és az elsők között erőltette át a Migrációs Paktumot, amely Orbán szerint közvetlenül veszélyezteti Magyarország biztonságát.
    A levélben a miniszterelnök azt is leszögezte: 

Magyarországon sokféleképpen neveznénk ezt a magatartást, de barátságosnak semmiképp sem. Minden ország küzd a saját problémáival. Svédországban ez a migráció. Mi azonban - ellentétben Önökkel - nem avatkozunk bele mások szuverenitásába és belügyeibe, és nem oktatjuk ki a többi országot.”

Orbán Viktor az üzenete zárásként világossá tette, hogy miközben Magyarország kiáll a saját érdekeiért továbbra is aggodalommal tekint Svédország problémáira és a svéd nép helyzetére. 

Ugyanakkor továbbra is aggódunk Önökért és a svéd népért”

- írta a magyar kormányfő.

 

