Orbán Balázs: Magyarország tiszteli a svédeket, de nem engedi, hogy mások döntsenek a jövőnkről

Orbán Balázs a Facebook bejegyzésében kiemelte, hogy Orbán Viktor levelében világossá tette Ulf Kristersson számára: Magyarország tiszteli a svédeket, de azt nem fogadja el, hogy más országok kormányai döntsenek a magyar emberek jövőjéről.
A politikai igazgató ezt követően pedig felidézte, hogy a magyar miniszterelnök a levelében barátinak nevezte a svéd népet, ugyanakkor határozottan bírálta Stockholm kormányának Magyarországgal szembeni politikáját.
Svédország a barátunk. A svéd emberek a barátaink. De a kormányuk semmiképp sem barátja Magyarországnak”
- fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő több konkrét példát is felsorolt:
Magyarországon sokféleképpen neveznénk ezt a magatartást, de barátságosnak semmiképp sem. Minden ország küzd a saját problémáival. Svédországban ez a migráció. Mi azonban - ellentétben Önökkel - nem avatkozunk bele mások szuverenitásába és belügyeibe, és nem oktatjuk ki a többi országot.”
Orbán Viktor az üzenete zárásként világossá tette, hogy miközben Magyarország kiáll a saját érdekeiért továbbra is aggodalommal tekint Svédország problémáira és a svéd nép helyzetére.
Ugyanakkor továbbra is aggódunk Önökért és a svéd népért”
- írta a magyar kormányfő.