Orbán Balázs: Egyesek próbálnak ügyet kreálni, amelyről fokozatosan kiderült, hogy légvárra épül

A jelenleg zajló alaptalan rágalmazás és lejárató kampány valójában a gyermekvédelemnek árt a legtöbbet, mert aláássa a belé vetett társadalmi bizalmat – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi média bejegyzésében.
Orbán Balázs leszögezi, a politikában a vádak megfogalmazását jellemzően megelőzi a bizonyítékok napvilágra kerülése, azonban most ennek épp az ellenkezője történik.
Ahogyan fogalmazott:
Összehangolt akció keretében próbálnak meg egyesek ügyet kreálni, amelyről fokozatosan kiderült, hogy légvárra épül:
Elindult a gyermekvédelem iránt elkötelezett jó szándékúak és az ügy gerjesztésében érdekelt rossz szándékúak szétválása, véli és megjegyzi:
„Még a legnagyobb baloldali újságok is elkezdtek visszafogottabb hangnemben beszámolni a dologról,
és gyakorlatilag elismerték, hogy az ügyet gerjesztők nem tudják bizonyítani az állításaikat, vagyis álhírkampány zajlik. A 444 úgy fogalmazott, hogy „ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen – mindezt bizonyítékok nélkül.” A Telex pedig arról számolt be, hogy az egyik fő vádaskodó „csak egy általa hallott pletykát osztott meg az újsággal, annak igazságtartalmát senki sem ellenőrizte.””
„Ma már csak azok hangoskodnak, akik a leggátlástalanabb eszközöktől sem riadnak vissza, és akik a valóságtól a leginkább elszakadtak”
– szögezte le.
A miniszterelnök politikai igazgatója sorolta az eddigi intézkedéséket:
Végezetül megállapítja:
„a valóság az, hogy a kormány intézkedései nyomán világították át a gyermekvédelmi intézményeket, ennek következtében tárták fel az ügyet, és ennek köszönhető, hogy ma előzetes letartóztatásban van a gyanúsított”