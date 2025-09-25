Orbán Balázs: Egyesek próbálnak ügyet kreálni, amelyről fokozatosan kiderült, hogy légvárra épül

A jelenleg zajló alaptalan rágalmazás és lejárató kampány valójában a gyermekvédelemnek árt a legtöbbet, mert aláássa a belé vetett társadalmi bizalmat – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi média bejegyzésében.

Orbán Balázs: Csak vádaskodás van, bizonyíték semmi

Orbán Balázs leszögezi, a politikában a vádak megfogalmazását jellemzően megelőzi a bizonyítékok napvilágra kerülése, azonban most ennek épp az ellenkezője történik.

Ahogyan fogalmazott:

Összehangolt akció keretében próbálnak meg egyesek ügyet kreálni, amelyről fokozatosan kiderült, hogy légvárra épül:

nincs kiskorú érintett

nincs politikus érintett,

semmilyen bizonyíték nem támasztja alá a megfogalmazott vádakat, és

amikor hatóság előtt kellett tanúvallomást tenni, akkor minden beidézett személy elismerte, hogy az állításaik nem megalapozottak, „csak hallották” azokat.

Még a legnagyobb baloldali újságok is visszavettek

Elindult a gyermekvédelem iránt elkötelezett jó szándékúak és az ügy gerjesztésében érdekelt rossz szándékúak szétválása, véli és megjegyzi:

„Még a legnagyobb baloldali újságok is elkezdtek visszafogottabb hangnemben beszámolni a dologról,

és gyakorlatilag elismerték, hogy az ügyet gerjesztők nem tudják bizonyítani az állításaikat, vagyis álhírkampány zajlik. A 444 úgy fogalmazott, hogy „ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen – mindezt bizonyítékok nélkül.” A Telex pedig arról számolt be, hogy az egyik fő vádaskodó „csak egy általa hallott pletykát osztott meg az újsággal, annak igazságtartalmát senki sem ellenőrizte.””

„Ma már csak azok hangoskodnak, akik a leggátlástalanabb eszközöktől sem riadnak vissza, és akik a valóságtól a leginkább elszakadtak”

– szögezte le.

Magyarország az elmúlt évekbe szigorította a gyermekvédelmi szabályokat

A miniszterelnök politikai igazgatója sorolta az eddigi intézkedéséket:

A gyermekek sérelmére elkövetett legsúlyosabb szexuális bűncselekmények nem évülnek el, bizonyos esetekben kötelező az életfogytiglan.

Létrehoztuk a pedofil-nyilvántartást, amelyhez az óvodák, iskolák és gyermekvédelmi intézmények vezetői hozzáférhetnek.

Megtiltottuk a kiskorúakat célzó a szexuális propagandát, a gyermekük szexuális nevelése a szülők kizárólagos joga.

Szigorúbb és gyakoribb hatósági ellenőrzéseket vezettünk be a gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatban.

Végezetül megállapítja: