Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálzóna és mészárlás: jön a háború legvéresebb csatája

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Újabb nyugdíjemelés jön, az idősek számíthatnak a kormányra

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb jó hír érkezett a nyugdíjasoknak: az év eleji 3,2%-os emelés után újabb, 1,6%-os kiegészítést jelentett be a kormány – emlékeztetett Orbán Balázs a csütörtöki Facebook-posztjában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsKormányinfókedvezményemelésreálértékinfláció

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtöki Facebook-posztjában felidézte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tegnapi Kormányinfóját, és kiemelte: a kormány elsődleges célja, hogy megőrizze a nyugdíjak reálértékét.

A Blikk Talk című műsorban volt vendég Orbán Balázs. 2025.09.16. Budapest. (fotó: Trenka Attila)
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója megerősítette a nyugdíjasok kedvezményéről szóló bejelentést
Forrás: Orbán Balázs/Facebook

Az idősek számíthatnak a magyar kormányra!” 

– írta a politikus, hozzátéve, hogy a kormány folyamatosan figyeli az inflációt, és szükség esetén korrigálja a nyugdíjakat.

Részletek a kiegészítő emelésről

  • A kiegészítő emelés az egész 2025-ös évre, visszamenőleg is jár.
  • Átlagosan 51 155 forint többletjuttatásra számíthatnak az idősek.
  • Ennek nagyobbik része (kb. 47 200 Ft) novemberben érkezik, a novemberi nyugdíjjal.
  • A fennmaradó összeget decemberben utalják.

A kormány üzenete világos: a nyugdíjasok nem maradnak magukra, az inflációt pedig nem hagyják szó nélkül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!