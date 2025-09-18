Orbán Balázs: Újabb nyugdíjemelés jön, az idősek számíthatnak a kormányra

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtöki Facebook-posztjában felidézte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tegnapi Kormányinfóját, és kiemelte: a kormány elsődleges célja, hogy megőrizze a nyugdíjak reálértékét.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója megerősítette a nyugdíjasok kedvezményéről szóló bejelentést

Forrás: Orbán Balázs/Facebook

Az idősek számíthatnak a magyar kormányra!”

– írta a politikus, hozzátéve, hogy a kormány folyamatosan figyeli az inflációt, és szükség esetén korrigálja a nyugdíjakat.

Részletek a kiegészítő emelésről

A kiegészítő emelés az egész 2025-ös évre, visszamenőleg is jár.

Átlagosan 51 155 forint többletjuttatásra számíthatnak az idősek.

Ennek nagyobbik része (kb. 47 200 Ft) novemberben érkezik, a novemberi nyugdíjjal.

A fennmaradó összeget decemberben utalják.

A kormány üzenete világos: a nyugdíjasok nem maradnak magukra, az inflációt pedig nem hagyják szó nélkül.