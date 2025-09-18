Orbán Balázs: Újabb nyugdíjemelés jön, az idősek számíthatnak a kormányra

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtöki Facebook-posztjában felidézte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tegnapi Kormányinfóját, és kiemelte: a kormány elsődleges célja, hogy megőrizze a nyugdíjak reálértékét.
Az idősek számíthatnak a magyar kormányra!”
– írta a politikus, hozzátéve, hogy a kormány folyamatosan figyeli az inflációt, és szükség esetén korrigálja a nyugdíjakat.
A kormány üzenete világos: a nyugdíjasok nem maradnak magukra, az inflációt pedig nem hagyják szó nélkül.