Orbán Balázs: Ukrajna minden európai országot háborúba akar rángatni

Orbán Balázs elfogadhatatlannak tartja, hogy Oleg Dunda, Zelenszkij pártjának képviselője nyíltan fölvállalta, hogy Ukrajna egész Európát be akarja vonni az orosz-ukrán háborúba.

Orbán Balázs szerint Ukrajna elvárásai egyértelműek. Teljes katonai és politikai alárendelődést akarnak elérni Európától Kép: Facebook

Orbán Balázs: Ez nem a mi háborúnk

Minden európai ország része a háborúnak – vélekedik az ukrán elnök párttársa. Egyre világosabb, hogy Ukrajna mit vár el Európától: teljes bevonódást a háborúba. Oleg Dunda, Zelenszkij pártjának képviselője szerint »minden európai országnak meg kell értenie, hogy mindannyian részesei a háborúnak. Oldalt kell választaniuk [...], és a választásukért viselniük kell a következményeket.«”

– idézte Orbán Balázs a közösségi oldalán az ukrán politikust.

Orbán Viktor politikai igazgatója szerint ez a kijelentés „nyílt, őszinte beismerése annak, hogy az ukrán vezetés a háború kiterjesztésében érdekelt”. Mint rámutatott: az ukrán politikus egyenesen kijelentette, hogy:

Évekig képesek vagyunk még harcolni. […] Magyarország jobban tenné, ha megegyezne velünk”.

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Ukrajna elvárásai egyértelműek. Teljes katonai és politikai alárendelődést akarnak elérni Európától. Brüsszel pedig vakon teljesíti a kijevi igényeket, akkor is, ha ezzel saját tagállamait sodorja veszélybe.

Ha Európa továbbra is vakon követi Kijev elvárásait, abból háborús eszkaláció következik”

– figyelmeztetett a fideszes politikus, majd világossá tette: Magyarország nem enged a nyomásnak.

Magyarország más utat választott. Mi nem állunk sem az oroszok, sem az ukránok oldalára, mert pontosan tudjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nekünk a magyar érdeket kell megvédenünk minden körülmények között”

– írta Orbán Balázs a közösségi oldalán.