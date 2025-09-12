Orbán Balázs szerint hazudik az Európai Bizottság Ukrajnáról szóló jelentése

Orbán Balázs a Facebook-oldalán határozott véleményt fogalmazott meg: az Európai Bizottság Ukrajnáról szóló legújabb jelentése több ponton is félrevezető vagy teljesen hamis állításokat tartalmaz.

Orbán Balázs: az Európai Bizottság Ukrajnáról szóló legújabb jelentése több ponton is teljesen hamis állításokat tartalmaz. Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

Orbán Balázs: nincs ukrán uniós tagság amíg Ukrajna nem teljesíti a csatlakozási feltételeket

Hamis állításokat tartalmaz az Európai Bizottság jelentése Ukrajnáról. Az Európai Parlament a héten fogadta el a bizottsági jelentést, amely „felszólítja a magyar kormányt, hogy többé ne blokkolja a csatlakozási tárgyalások első klasztereinek megnyitását”, annak ellenére, hogy Ukrajna jelenleg egyetlen csatlakozási feltételnek sem felel meg. Ez egyértelműen nyomásgyakorlási kísérlet.”

- írta Orbán Balázs közösségi oldalán.

A politikai igazgató úgy véli: a dokumentum több ponton is félrevezető vagy teljesen hamis állításokat tartalmaz. Példaként idézte a jelentést, amely szerint Magyarország „szisztematikus politikájával aláássa Ukrajna önvédelmi erőfeszítéseit”, valamint továbbra is „káros függőségben maradt” az orosz energiától.

Orbán Balázs ezzel szemben a következő tényeket sorolta fel:

A magyar Országgyűlés 2022-ben és 2023-ban is határozatban ítélte el az orosz agressziót.

Magyarország 2024-ben az ukrán villamosenergia-import közel 40 százalékát biztosította.

Tavaly 65 ezer ukrán menekültet fogadott be hazánk, a háború kezdete óta pedig több százezret.

Magyarország minden idők legnagyobb humanitárius segítségét nyújtja: áramot, dízelt, gyógyszert és élelmiszert szállít Ukrajnába.

2024-ben az EU 21,9 milliárd eurót költött orosz energiára, miközben Ukrajnának ennél kevesebb, 18,7 milliárd euró segélyt adott.

A politikus kiemelte azt is, hogy a jelentés még a kárpátaljai magyarság jogsérelmeit is relativizálja, miközben a helyzet évek óta romlik.

2017 óta folyamatosan jelezzük Ukrajna számára, hogy súlyosan sérti a kárpátaljai magyarság jogait. Csökken a magyar nyelvű intézmények száma, az új oktatási és nyelvtörvények szűkítik a magyar iskolák lehetőségeit, és korlátozzák a magyar nyelv használatát.”

- fogalmazott.