Orbán Balázs szerint hazudik az Európai Bizottság Ukrajnáról szóló jelentése

Orbán Balázs a Facebook-oldalán határozott véleményt fogalmazott meg: az Európai Bizottság Ukrajnáról szóló legújabb jelentése több ponton is félrevezető vagy teljesen hamis állításokat tartalmaz.
Hamis állításokat tartalmaz az Európai Bizottság jelentése Ukrajnáról. Az Európai Parlament a héten fogadta el a bizottsági jelentést, amely „felszólítja a magyar kormányt, hogy többé ne blokkolja a csatlakozási tárgyalások első klasztereinek megnyitását”, annak ellenére, hogy Ukrajna jelenleg egyetlen csatlakozási feltételnek sem felel meg. Ez egyértelműen nyomásgyakorlási kísérlet.”
- írta Orbán Balázs közösségi oldalán.
A politikai igazgató úgy véli: a dokumentum több ponton is félrevezető vagy teljesen hamis állításokat tartalmaz. Példaként idézte a jelentést, amely szerint Magyarország „szisztematikus politikájával aláássa Ukrajna önvédelmi erőfeszítéseit”, valamint továbbra is „káros függőségben maradt” az orosz energiától.
Orbán Balázs ezzel szemben a következő tényeket sorolta fel:
A politikus kiemelte azt is, hogy a jelentés még a kárpátaljai magyarság jogsérelmeit is relativizálja, miközben a helyzet évek óta romlik.
2017 óta folyamatosan jelezzük Ukrajna számára, hogy súlyosan sérti a kárpátaljai magyarság jogait. Csökken a magyar nyelvű intézmények száma, az új oktatási és nyelvtörvények szűkítik a magyar iskolák lehetőségeit, és korlátozzák a magyar nyelv használatát.”
- fogalmazott.
Orbán Balázs hozzátette:
Ezért felszólítjuk Brüsszelt: tartassa be az alapvető kisebbségi jogokat a tagjelölt államokkal.”
A politikai igazgató szerint a magyar kormány álláspontja világos: amíg Ukrajna nem teljesíti a csatlakozási feltételeket, köztük a kisebbségi jogok biztosítását, addig az ukrán uniós integrációs folyamatot nem lehet előremozdítani.