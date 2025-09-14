Hírlevél

Rendkívüli

Botrány: egy közgazdász leplezte le Macron valódi véleményét a háborúról

Orbán Balázs

Nemzetközileg elismert véleményvezér készített interjút Orbán Balázzsal – mutatjuk, miről volt szó

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Radikális lépésekre van szükség ahhoz, hogy az Európai Unió túlélje a következő éveket. Mario Nawfal műsorában Orbán Balázs a beszélgetőpartner. A neves influenszer valódi, mély beszélgetésekre törekszik – és most ismét kíváncsi volt Magyarország nézőpontjára.
Orbán BalázsMario NawfalellenvéleményMagyarországEurópai Unió

A neves véleményvezér ismételten interjút készített a miniszterelnök politikai igazgatójával. Legutóbb a CPAC Hungary idején volt hasonló, akkor is és most is izgalmas beszélgetést folytattak. Orbán Balázs és Mario Nawfal beszélgetése számos fontos területet érintett.

Orbán Balázs Mario Nawfal-lal beszélget a CPAC Hungary-n
Orbán Balázs Mario Nawfal-lal beszélget a CPAC Hungary-n.
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Az ukrajnai háború elhúzódása és a létfontosságú infrastruktúra elleni támadások erősödése Magyarország eddigi viszonyát a NATO-val és az EU-val újra rajzolja – áll az Orbán Balázzsal készült interjú felvezetőjében Mario Nawfal oldalán.

Mario Nawfal nemcsak a közösségi média egyik legdinamikusabban növekvő tartalomgyártója, de

nemzetközi szinten is ő az egyik legismertebb véleményvezér.

Műsorában valódi, mély beszélgetésekre törekszik – és most ismét kíváncsi volt Magyarország nézőpontjára. Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával készített interjút.

Orbán Balázs az Európai Unió jelentőségéről

Az interjú során érintették az ukrajnai háború kérdéskörét, azt, hogy kettős állampolgárokat soroznak be kényszerrel az ukránok és támadják a Barátság kőolajvezetéket. Szóba került, hogy az

Európai Unió miért veszített jelentőségéből, azonban az is terítékre került, hogy nem csak jelentéktelenné válik, hanem le is bontja önmagát ideológiájával, a Washingtonnak való alávetettséggel és a nemzeti érdekek elárulásával.

A fegyveres migrációtól a kudarcot vallott zöld politikán át az ellenvéleményüket hangoztató nemzetek cenzúrájáig lehet az EU téves hozzáállását skálázni, de ez nem csak Magyarországról szól – áll a felvezetőben.

Ez egy figyelmeztetés minden nyugati ország számára.

– hangsúlyozza Nawfal.

Az interjú során az alábbi témák kerülnek szóba Orbán Balázs és Mario Nawfal között:

  • 150 000 ukrajnai magyart fosztanak meg kulturális jogaiktól,
  • kettős állampolgárokat kényszerítenek a hadseregbe,
  • miért mondja Magyarország, hogy a háború soha nem oldódik meg a csatatéren?
  • hogyan alakította a Nyugat Ukrajnát Moszkvával vívott proxy háborúba,
  • Trump elnökként megállította volna a háborút, mielőtt az elkezdődött volna,
  • Magyarország elleni terrortámadásnak minősítették a kőolajvezeték elleni támadásokat,
  • a magyar családok nem hajlandók fizetni valaki más háborújáért,
  • Oroszország és Ukrajna is háborút szít, miközben békepropagandát árul,
  • Európa a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává vált,
  • A Patriots for Europe felemelkedik az EU-ban és nem fogad el kompromisszumot a migrációval kapcsolatban.

A videót ide kattintva tekintheti meg.

 

