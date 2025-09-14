Nemzetközileg elismert véleményvezér készített interjút Orbán Balázzsal – mutatjuk, miről volt szó

A neves véleményvezér ismételten interjút készített a miniszterelnök politikai igazgatójával. Legutóbb a CPAC Hungary idején volt hasonló, akkor is és most is izgalmas beszélgetést folytattak. Orbán Balázs és Mario Nawfal beszélgetése számos fontos területet érintett.
Az ukrajnai háború elhúzódása és a létfontosságú infrastruktúra elleni támadások erősödése Magyarország eddigi viszonyát a NATO-val és az EU-val újra rajzolja – áll az Orbán Balázzsal készült interjú felvezetőjében Mario Nawfal oldalán.
Mario Nawfal nemcsak a közösségi média egyik legdinamikusabban növekvő tartalomgyártója, de
nemzetközi szinten is ő az egyik legismertebb véleményvezér.
Műsorában valódi, mély beszélgetésekre törekszik – és most ismét kíváncsi volt Magyarország nézőpontjára. Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával készített interjút.
Az interjú során érintették az ukrajnai háború kérdéskörét, azt, hogy kettős állampolgárokat soroznak be kényszerrel az ukránok és támadják a Barátság kőolajvezetéket. Szóba került, hogy az
Európai Unió miért veszített jelentőségéből, azonban az is terítékre került, hogy nem csak jelentéktelenné válik, hanem le is bontja önmagát ideológiájával, a Washingtonnak való alávetettséggel és a nemzeti érdekek elárulásával.
A fegyveres migrációtól a kudarcot vallott zöld politikán át az ellenvéleményüket hangoztató nemzetek cenzúrájáig lehet az EU téves hozzáállását skálázni, de ez nem csak Magyarországról szól – áll a felvezetőben.
Ez egy figyelmeztetés minden nyugati ország számára.
– hangsúlyozza Nawfal.
Az interjú során az alábbi témák kerülnek szóba Orbán Balázs és Mario Nawfal között:
A videót ide kattintva tekintheti meg.