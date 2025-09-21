Orbán Viktor: A brüsszeli út rosszabb, mint a tíz csapás – videó

Hírlevél

Orbán Viktor: A brüsszeli út rosszabb, mint a tíz csapás

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján tartott nagyhatású beszédében figyelmeztetett: a baloldal hatalomra jutása esetén Magyarország szuverenitása csorbulna. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a baloldali politika Brüsszel utasításait követné, ezzel pedig az ország függetlensége veszélybe kerülne. A rendezvényen a miniszterelnök világosan jelezte a választás tétjét a magyar emberek számára.
A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Orbán Viktor világos üzenetet küldött: ha a baloldal kerül hatalomra, a magyar kormány Brüsszel utasításait követné, és az ország szuverenitása csorbát szenvedne.

Fotó: DPK/Benko Vivien Cher

Brüsszel vagy Magyarország?

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a baloldali politika esetén a döntéshozatal nem Magyarország érdekei szerint történne, hanem a külső befolyás, elsősorban Brüsszel iránymutatásai lennének meghatározóak. Orbán Viktor szerint a választás tétje világos: hazánk függetlensége és szuverenitása a magyar emberek kezében van.

Orbán Viktor üzenete

A DPK-találkozó résztvevői előtt elhangzott beszéd erős üzenet a jobboldali közönség számára: a magyar politika irányának meghatározása a választások során minden állampolgár felelőssége.

Ukrajna nem tagja az EU-nak, és nem is lesz”

– jelentette ki a miniszterelnök.

A rendezvényen elhangzottak megerősítették a jobboldal elkötelezettségét a nemzeti érdekek védelmében.

 

