Orbán Viktor: A brüsszeli út rosszabb, mint a tíz csapás – videó

A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Orbán Viktor világos üzenetet küldött: ha a baloldal kerül hatalomra, a magyar kormány Brüsszel utasításait követné, és az ország szuverenitása csorbát szenvedne.

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

Brüsszel vagy Magyarország?

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a baloldali politika esetén a döntéshozatal nem Magyarország érdekei szerint történne, hanem a külső befolyás, elsősorban Brüsszel iránymutatásai lennének meghatározóak. Orbán Viktor szerint a választás tétje világos: hazánk függetlensége és szuverenitása a magyar emberek kezében van.

Orbán Viktor üzenete

A DPK-találkozó résztvevői előtt elhangzott beszéd erős üzenet a jobboldali közönség számára: a magyar politika irányának meghatározása a választások során minden állampolgár felelőssége.

Ukrajna nem tagja az EU-nak, és nem is lesz”

– jelentette ki a miniszterelnök.

A rendezvényen elhangzottak megerősítették a jobboldal elkötelezettségét a nemzeti érdekek védelmében.