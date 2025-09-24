Orbán Viktor: Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi

Orbán Viktor szerint dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi. A miniszterelnök legújabb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Magyar Péter immár Brüsszel fogott embere, akit az Európai Néppárt és Manfred Weber védelmébe vett.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Facebook

A miniszterelnök elmondta a magyar hatóságok köztörvényes bűncselekménnyel – lopással – vádolják Magyar Pétert, és emiatt bíróság előtt kellene felelnie. „Brüsszel azonban ezt nem hagyja” – írta a kormányfő.

Orbán úgy látja, hogy Magyar Péter így teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került, megmentették a Tisza vezér mentelmi jogát, hogy aztán irányíthassák. „Zsarolják. Fogott ember” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Brüsszel őt szánja Magyarország élére.

A poszt szerint ez a brüsszeli mesterterv: migránsok befogadása, a bank- és multiadók eltörlése, a rezsicsökkentés megszüntetése, a családtámogatások leépítése, valamint a háború folytatása és Ukrajna uniós csatlakoztatása.

Orbán Viktor bejegyzésében arra figyelmeztette követőit, hogy ne dőljenek be sem Magyar Péternek, sem Brüsszelnek.