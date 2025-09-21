Hírlevél

Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

Békemenet

Deák Dániel: A nemzeti oldal lendületben van, a baloldal kétségbeesett

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Digitális Polgári Körök szombati gyűlése hatalmas erődemonstrációvá vált, ahol tízezrek hallgatták Orbán Viktor mozgósító beszédét. A nemzeti oldal sokszínűsége világosan megmutatkozott: sportolók, tudósok és közéleti személyiségek sora vett részt a rendezvényen. Deák Dániel szerint a jobboldal lendületben van, míg Magyar Péter kétségbeesett támadásokba menekül. Orbán Viktor mozgósító beszéde új lendületet adott a nemzeti oldalnak.
BékemenetDigitális Polgári KörDeák Dániel

A Digitális Polgári Körök szombati gyűlése hatalmas sikert aratott: több mint tízezer ember vett részt a rendezvényen, sokan pedig már be sem fértek a helyszínre. A túljelentkezés is mutatja, hogy a jobboldal lendületben van, a társadalom minden rétegét megszólítva. Orbán Viktor bejelentette: október 23-án újabb Békemenet jön.

Orbán
Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor mozgósító beszéde

A rendezvény csúcspontját Orbán Viktor beszéde jelentette, amely óriási hatást gyakorolt a közönségre. A miniszterelnök bejelentette: október 23-án újabb Békemenetet tartanak, amely újabb mozgósító erővel bír majd.

Lehengerlő felszólalások

Nemcsak Orbán Viktor, hanem Lázár János és Kocsis Máté beszéde is erőteljes üzenetet hordozott. A szónokok világossá tették: a nemzeti oldal egységes, elszánt és képes megszólítani az egész országot.

A baloldal kétségbeesetten támad

Deák Dániel elemző kiemelte: a jobboldal lendülete az elmúlt hónapokban látványosan felerősödött, amit a közvélemény-kutatások is alátámasztanak. Eközben a Tisza párt éléről Magyar Péter kétségbeesetten próbálta támadni a rendezvényt, ám sikertelenül.

 

