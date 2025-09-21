Deák Dániel: A nemzeti oldal lendületben van, a baloldal kétségbeesett

A Digitális Polgári Körök szombati gyűlése hatalmas sikert aratott: több mint tízezer ember vett részt a rendezvényen, sokan pedig már be sem fértek a helyszínre. A túljelentkezés is mutatja, hogy a jobboldal lendületben van, a társadalom minden rétegét megszólítva. Orbán Viktor bejelentette: október 23-án újabb Békemenet jön.

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor mozgósító beszéde

A rendezvény csúcspontját Orbán Viktor beszéde jelentette, amely óriási hatást gyakorolt a közönségre. A miniszterelnök bejelentette: október 23-án újabb Békemenetet tartanak, amely újabb mozgósító erővel bír majd.

Lehengerlő felszólalások

Nemcsak Orbán Viktor, hanem Lázár János és Kocsis Máté beszéde is erőteljes üzenetet hordozott. A szónokok világossá tették: a nemzeti oldal egységes, elszánt és képes megszólítani az egész országot.

A baloldal kétségbeesetten támad

Deák Dániel elemző kiemelte: a jobboldal lendülete az elmúlt hónapokban látványosan felerősödött, amit a közvélemény-kutatások is alátámasztanak. Eközben a Tisza párt éléről Magyar Péter kétségbeesetten próbálta támadni a rendezvényt, ám sikertelenül.