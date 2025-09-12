Orbán: Von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart

A kormányfő, aki Abu-Dzabiban tett látogatása idején nyilatkozott a közmédiának, úgy fogalmazott:
jobb lenne, ha a bizottság elnökasszonya összepakolna, szép csendben hazautazna és otthagyná Brüsszelt azoknak, akik képesek egy jobb politikát művelni.
Rámutatott: Ursula von der Leyen politikájának van négy-öt pillére, amik rosszak, amiket ki kell cserélni, de a Bitorrság elnökasszonya ezt nem fogja tudni kicserélni. Felül kell vizsgálni a zöld átmenetet, mert a magas energiaárakat részben a zöld átmenet okozza és ez halálos az európai gazdaságnak.
Felül kell vizsgálni az Ukrajna-politikát, a szankciókat, a kereskedelem-politikát, mert rossz megállapodást kötöttek az amerikaiakkal, és felül kell vizsgálni a migrációs politikát
– sorolta Orbán Viktor.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a magyarokat már kétszer beletolták olyan háborúkba, amelyek következményei iszonyatosak voltak Magyarország számára.
Egyikben sem akartunk részt venni, de a von der Leyen-féle politikusok a grabancunknál fogva belerángattak bennünket”
– mutatott rá a miniszterelnök.
Kiemelte: ugyanígy németül beszélő, német anyanyelvű hölgyek, urak ott, a biztonságos nyugaton próbálják belerángatni a közép-európaiakat, köztük a magyarokat egy háborúba. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki Orbán Viktor.