Rendkívüli

Új videófelvétel került elő Charlie Kirk feltételezett gyilkosának meneküléséről – videó

Orbán Viktor

Orbán: Von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart

36 perce
Minden fontos ügyet felül kell vizsgálni, mert Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
Orbán Viktor

A kormányfő, aki Abu-Dzabiban tett látogatása idején nyilatkozott a közmédiának, úgy fogalmazott:

jobb lenne, ha a bizottság elnökasszonya összepakolna, szép csendben hazautazna és otthagyná Brüsszelt azoknak, akik képesek egy jobb politikát művelni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az unió helyzetét értékelő vitában az Európai Parlament (EP) strasbourgi székházában 2025. szeptember 10-én, az EP négynapos plenáris ülésének harmadik napján. MTI/EPA/Ronald Wittek
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EP strasbourgi székházában, 2025. szeptember 10-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

A zöld átmenet halálos az európai gazdaságnak
 

Rámutatott: Ursula von der Leyen politikájának van négy-öt pillére, amik rosszak, amiket ki kell cserélni, de a Bitorrság elnökasszonya ezt nem fogja tudni kicserélni. Felül kell vizsgálni a zöld átmenetet, mert a magas energiaárakat részben a zöld átmenet okozza és ez halálos az európai gazdaságnak. 

Felül kell vizsgálni az Ukrajna-politikát, a szankciókat, a kereskedelem-politikát, mert rossz megállapodást kötöttek az amerikaiakkal, és felül kell vizsgálni a migrációs politikát 

– sorolta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Von der Leyen háborúba akarja rántani Magyarországot, de mi ellenállunk

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a magyarokat már kétszer beletolták olyan háborúkba, amelyek következményei iszonyatosak voltak Magyarország számára. 

Egyikben sem akartunk részt venni, de a von der Leyen-féle politikusok a grabancunknál fogva belerángattak bennünket”

– mutatott rá a miniszterelnök. 
Kiemelte: ugyanígy németül beszélő, német anyanyelvű hölgyek, urak ott, a biztonságos nyugaton próbálják belerángatni a közép-európaiakat, köztük a magyarokat egy háborúba. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki Orbán Viktor.

 

 

