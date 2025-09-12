Orbán: Von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a magyarokat már kétszer beletolták olyan háborúkba, amelyek következményei iszonyatosak voltak Magyarország számára.

Egyikben sem akartunk részt venni, de a von der Leyen-féle politikusok a grabancunknál fogva belerángattak bennünket”

– mutatott rá a miniszterelnök.

Kiemelte: ugyanígy németül beszélő, német anyanyelvű hölgyek, urak ott, a biztonságos nyugaton próbálják belerángatni a közép-európaiakat, köztük a magyarokat egy háborúba. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki Orbán Viktor.