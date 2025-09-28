A százharminc éves híd Esztergomot és Párkányt köti össze, és nem csupán fizikai kapcsolatot jelent két ország között, hanem a túlélés és az újjászületés szimbóluma is. Az építményt az elmúlt évtizedekben számos történelmi esemény érintette, és ma a két ország barátságának jelképe.

Orbán Viktor és Robert Fico a Mária Valéria hídon találkozik.

Fesztivál és ünneplés

A Mária Valéria hidat háromnapos fesztivállal ünneplik, amelynek keretében kulturális programok, koncertek és ünnepi események zajlanak. Orbán Viktor és Robert Fico tiszteletét teszi a rendezvényen, jelezve a két ország szoros kapcsolatát és együttműködését.

Élő közvetítés

A miniszterelnökök beszédét és a hivatalos eseményeket 12:15-től élőben közvetítjük olvasóinknak. Kövesse velünk a magyar–szlovák barátság ünnepét, és lássa első kézből a történelmi találkozót.