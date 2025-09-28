Hírlevél

Rendkívüli

Brékó! Brékó! Bemutatjuk a Tisza 106 jelöltjét!

Orbán Viktor és Robert Fico vasárnap a magyar–szlovák határ ikonikus pontján, a Mária Valéria hídnál találkozik. A híd Esztergomot és Párkányt köti össze, és a túlélés, valamint az újjászületés szimbólumaként ismert. A találkozó része a háromnapos fesztiválnak, ahol a miniszterelnökök személyesen is részt vesznek, Orbán Viktor beszédét 12:15-től élőben közvetítjük.
Robert FicoOrbán ViktorPárkánybarátság
Cikkünk folyamatosan frissül3 bejegyzés

A százharminc éves híd Esztergomot és Párkányt köti össze, és nem csupán fizikai kapcsolatot jelent két ország között, hanem a túlélés és az újjászületés szimbóluma is. Az építményt az elmúlt évtizedekben számos történelmi esemény érintette, és ma a két ország barátságának jelképe.

Orbán Viktor és Robert Fico a Mária Valéria hídon találkozik.

Fesztivál és ünneplés

A Mária Valéria hidat háromnapos fesztivállal ünneplik, amelynek keretében kulturális programok, koncertek és ünnepi események zajlanak. Orbán Viktor és Robert Fico tiszteletét teszi a rendezvényen, jelezve a két ország szoros kapcsolatát és együttműködését.

Élő közvetítés

A miniszterelnökök beszédét és a hivatalos eseményeket 12:15-től élőben közvetítjük olvasóinknak. Kövesse velünk a magyar–szlovák barátság ünnepét, és lássa első kézből a történelmi találkozót.

 

12:29
September 28, 2025
A házasság egy férfi és egy nő összeköttetése

Robert Fico hangsúlyozta, hatalmas eredményt jelent az új szlovák alkotmánymódosítás, amiben magyar példára lefektették, hogy csak két nem létezik, a nő és a férfi. A családvédelmi alkotmánymódosítás érinti a szlovák nemzeti oktatási programot is.

Mi nem akarjuk, hogy bolondok, vagy félbolondok mossák a gyermekeink agyát

– jelentette ki Fico.

Ami az etikai és erkölcsi kérdéseket illeti, az új szlovák alkotmány szerint mindezen módosítások elsőbbséget jelentenek azzal a szemlélettel szemben, amit Brüsszel diktálni akar.

12:26
September 28, 2025
Robert Fico kiállt a szuverenista politika mellett

Annak ellenére, hogy más politikai tábort képviselek, mint az Önök miniszterelnöke, nagyon jól tudom, hogy a fenyegetésekre az egyetlen jó válasz a szuverén nemzeti politika

– fogalmazott a szlovák miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy a szuverenitás nemcsak egy üres politikai kifejezés, hanem a nemzeti politika tengelye.

12:19
September 28, 2025
Robert Fico köszönti Orbán Viktort és az egybegyűlteket

Amikor először találkoztunk, mi elköteleztük magunkat amellett, hogy mindig a szlovák-magyar kapcsolatokért fogunk dolgozni, és azért, hogy ezek a kapcsolatok jók legyenek

– fogalmazott Fico.

 

