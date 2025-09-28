A százharminc éves híd Esztergomot és Párkányt köti össze, és nem csupán fizikai kapcsolatot jelent két ország között, hanem a túlélés és az újjászületés szimbóluma is. Az építményt az elmúlt évtizedekben számos történelmi esemény érintette, és ma a két ország barátságának jelképe.
A Mária Valéria hidat háromnapos fesztivállal ünneplik, amelynek keretében kulturális programok, koncertek és ünnepi események zajlanak. Orbán Viktor és Robert Fico tiszteletét teszi a rendezvényen, jelezve a két ország szoros kapcsolatát és együttműködését.
A miniszterelnökök beszédét és a hivatalos eseményeket 12:15-től élőben közvetítjük olvasóinknak. Kövesse velünk a magyar–szlovák barátság ünnepét, és lássa első kézből a történelmi találkozót.
Robert Fico hangsúlyozta, hatalmas eredményt jelent az új szlovák alkotmánymódosítás, amiben magyar példára lefektették, hogy csak két nem létezik, a nő és a férfi. A családvédelmi alkotmánymódosítás érinti a szlovák nemzeti oktatási programot is.
Mi nem akarjuk, hogy bolondok, vagy félbolondok mossák a gyermekeink agyát
– jelentette ki Fico.
Ami az etikai és erkölcsi kérdéseket illeti, az új szlovák alkotmány szerint mindezen módosítások elsőbbséget jelentenek azzal a szemlélettel szemben, amit Brüsszel diktálni akar.
Annak ellenére, hogy más politikai tábort képviselek, mint az Önök miniszterelnöke, nagyon jól tudom, hogy a fenyegetésekre az egyetlen jó válasz a szuverén nemzeti politika
– fogalmazott a szlovák miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy a szuverenitás nemcsak egy üres politikai kifejezés, hanem a nemzeti politika tengelye.
Amikor először találkoztunk, mi elköteleztük magunkat amellett, hogy mindig a szlovák-magyar kapcsolatokért fogunk dolgozni, és azért, hogy ezek a kapcsolatok jók legyenek
– fogalmazott Fico.