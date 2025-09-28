Többé nem akarunk háborút Európában

A magyar miniszterelnök szerint fontos, hogy a két ország jó szomszédként álljon egymás mellett. „Jó dolog, ha az embernek jó szomszédja van, az felértékeli a saját ingatlanunkat is” – mondta. Orbán Viktor hozzátette: bár Fico más politikai irányzatot képvisel, közös bennük, hogy mindketten nemzeti alapokon állnak.
Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel a béke helyett háborút erőltet Európára.
Most, amikor Brüsszel európai békéről beszél, azt valójában háborúnak érti. A fiatalokat elviszik a frontra, a javainkat háborús célra fordítják, és gazdasági nyomorúság jön”
– hangsúlyozta.
Szerinte Magyarország nem engedheti, hogy újra birodalmi érdekek áldozatává váljon.
A szlovák miniszterelnök beszédében méltatta Orbán Viktor politikáját.
Úgy szeretném építeni az országomat, ahogy Orbán Viktor teszi Magyarországgal”
– jelentette ki.
Hozzátette: a Mária Valéria híd nem pusztán vas és acél, hanem az emberi kapcsolatok szimbóluma.
Robert Fico szerint Szlovákiának magának kell eldöntenie, mi a jó az országnak, és nem Brüsszelnek. Hangsúlyozta:
A szuverenitás nem csak egy szó az idegen szavak szótárában.”
Beszédében kiemelte, hogy a szlovák alkotmányban is lefektették: a házasság férfi és nő között köthető, és a szülőknek joguk van eldönteni, mit tanuljanak a gyermekeik.
Fico jelezte, hogy a visegrádi együttműködés megerősítésében számít Magyarországra. Elismeréssel szólt arról, hogy hazánk a migráció kérdésében egész Európát segítette.
Ahelyett, hogy megköszönnék, Brüsszel támadja és megalázza Magyarországot”
– fogalmazott.
Orbán Viktor és Robert Fico közösen is támogatták egy új teherhíd megépítését Esztergom és Párkány között. Orbán Viktor zárszavában kijelentette:
Aki tanul a múltból, az megvédi a jövőt.”