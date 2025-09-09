Orbán Viktor kőkemény ultimátumot adott Brüsszelnek

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elmúlt tíz évben a schengeni övezet egyik legfontosabb külső határát védte, kizárólag nemzeti forrásból, miközben Brüsszel nemhogy támogatást nem adott, hanem példátlan módon napi 1 millió eurós bírságot szabott ki hazánkra.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Egymillió migránsnak álltuk útját

Orbán Viktor levelében hangsúlyozta: a magyar határvédelem 2015 óta több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg az Európai Unió területére. Ezt a teljesítményt azonban az unió nemhogy nem ismeri el, hanem folyamatos kritikával illeti Magyarországot. A miniszterelnök leszögezte: hazánk ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja el, mint amit más, hasonló helyzetben lévő tagállamok megkaptak.

A brüsszeli kettős mérce

A levélben Orbán arra is emlékeztetett, hogy több EU-tagállam épített már fizikai akadályt külső határain, és ezekhez uniós forrásokat is kaptak. Magyarország viszont, amely elsőként húzott fel kerítést a migrációs nyomás ellen, mindvégig csak elutasítással találkozott. A kormányfő szerint ez egyértelmű diszkrimináció, amely ellentétes az európai szolidaritás elvével.

Orbán figyelmeztető hangon írja: a migráció ma már nem pusztán társadalmi jelenség, hanem eszköz, amelyet bűnszervezetek, embercsempészek és terroristacsoportok is felhasználnak Európa destabilizálására. Kiemelte, hogy sok esetben civil szervezetek is támogatják ezeket a folyamatokat, tudatosan vagy tudattalanul hozzájárulva ahhoz, hogy tömegek induljanak el a nyugat-balkáni útvonalon keresztül a schengeni térségbe.

Milliós migránshullám fenyeget

A levélben a kormányfő előrevetítette: a legfrissebb nemzetközi előrejelzések szerint milliónyi potenciális migráns indulhat útnak Afrikából, ami újabb, eddig nem látott nyomást gyakorolhat az Európai Unió külső határaira. Orbán Viktor szerint ez közvetlen veszélyt jelent az unió biztonságára, amelyet csak közös és határozott fellépéssel lehet kezelni.