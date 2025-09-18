A határkerítés megállította a migrációs nyomást – és a jövőben is meg fogja állítani

Orbán Viktor friss Facebook-videójában egyértelmű üzenetet küldött: Magyarország nem fogja feladni szuverenitását, és nem engedi, hogy a migránsok özöne veszélyeztesse a magyar emberek biztonságát. A határkerítés és a határvédelem eddig is megállította az illegális bevándorlást, és ez a jövőben is így lesz.

Orbán Viktor ismét világossá tette: Magyarország nem lesz bevándorlóország. Fotó: Benko Vivien Cher / Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország jövőjét nem lehet idegen érdekeknek alárendelni. Hazánk a jövőben is olyan ország marad, ahol a magyar családok biztonságban élhetnek, és ahol a nemzeti hagyományokat, valamint a keresztény kultúrát tiszteletben tartják és megőrzik.

Európa más országai hibát követtek el

A miniszterelnök már sokszor rámutatott: számos nyugat-európai ország engedett a migrációs nyomásnak, aminek súlyos társadalmi és biztonsági következményei lettek. Magyarország azonban tanult ezekből a hibákból, és nem fogja megengedni, hogy hasonló folyamatok nálunk is bekövetkezzenek.

A jövőben is folytatódik a határvédelem

Orbán Viktor kijelentette: a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a határaink biztonságát fenntartsa. A kerítés, a rendőrség és a honvédség együttműködése garantálja, hogy hazánk megvédje állampolgárait az illegális migrációval szemben.

Magyarország a béke és biztonság szigete

A kormány célja, hogy Magyarország olyan ország maradjon, ahol a béke, a biztonság és a nyugalom garantált minden magyar ember számára. Ezért a kormány nemcsak a jelenben, hanem a jövőben is kiáll a határvédelem mellett.