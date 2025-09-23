Orbán Viktor: 105 évvel a határvágás után ötvenezer új munkahely jön létre az Alföldön

A Békéscsaba–Lőkösháza közötti, 30 kilométeres vasúti szakasz átadásán Orbán Viktor arról beszélt, hogy a több mint száz éve meghúzott országhatárok elszigetelték Békés vármegyét természetes gazdasági környezetétől. A kormányfő szerint ez a térség hosszú ideig elvesztette kapcsolatait, ám az új közlekedési fejlesztések révén ismét bekapcsolódhat a régió vérkeringésébe.

Orbán Viktor és Lázár János. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal átadóján

A miniszterelnök hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP az egyetlen politikai közösség, amely önálló Alföld-programot kínál. Ennek része az M44-es autópálya befejezése, az M47-es előkészítése, valamint az M4-es és a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése. Hozzátette: a román oldalon zajló Brassóig tartó vonalszakasz építése a jövőben öt órával rövidíti meg a Budapest–Brassó közötti utat.

Munkahelyek és nagyvállalatok az Alföldön

Orbán Viktor a gazdasági fejlődésről is beszélt: Békéscsabán új gyár létesül, Gyulán már működik az Airbus üzeme, Kecskeméten a Mercedes, Debrecenben a BMW, Szegeden pedig a BYD. Ezekkel együtt összesen 50 ezer új álláshely jön létre a térségben, amivel a kormány célja az Alföld gazdasági megerősítése.

„Nem önök jöttek miattunk, mi jöttünk önök miatt”

A miniszterelnök a helyieknek szólva úgy fogalmazott: a kormány jelenléte nem terhet, hanem támogatást jelent a térség számára. Példaként Krasznahorkai László egyik regényét idézte, amelyben egy sosem érkező vonat jelenik meg – szerinte ma már ennek az ellenkezője valósul meg: gyors vonatok és modern állomások szolgálják az utazókat.